¿Peligra el fichaje de Erik Lira? Monaco analiza un plan B en caso de no concretarse

El senegalés Pape Matar Sarr podría ser fichado por el equipo de El Principado en lugar del capitán celeste

Erik Lira podría quedarse sin un lugar en el Monaco. | Imago7.

El Monaco mantiene a Erik Lira como una de sus prioridades para reforzar el mediocampo antes del cierre del mercado de fichajes, pero las complicaciones para liberar una plaza de jugador extracomunitario han llevado al club francés a buscar alternativas. Ante este escenario, el conjunto del Principado ya analiza un posible plan B con Pape Matar Sarr, futbolista del Tottenham Hotspur.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el Monaco ya tuvo contacto con el entorno del mediocampista senegalés para conocer las condiciones de un posible movimiento. Las conversaciones iniciales estuvieron enfocadas en el proyecto deportivo y en los términos económicos del jugador, con la posibilidad de una cesión como una de las opciones sobre la mesa.

El interés por Sarr aparece mientras el equipo dirigido por Filipe Luís evalúa diferentes escenarios para su zona media. El entrenador busca mantener a Lamine Camara en la plantilla, aunque el futbolista senegalés continúa relacionado con una posible salida y la directiva podría verse obligada a aceptar una oferta para generar ingresos.

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En paralelo, el Monaco ha seguido de cerca la situación de Erik Lira, mediocampista mexicano del Cruz Azul. El club francés considera al seleccionado nacional una opción para fortalecer su mediocampo, pero la falta de espacio para jugadores extracomunitarios representa una dificultad que podría frenar la operación.

Ante esa situación, Pape Matar Sarr aparece como una alternativa con experiencia en el fútbol francés. El jugador de 23 años pasó por el FC Metz antes de incorporarse al Tottenham Hotspur y conoce la Ligue 1, un factor que podría facilitar una adaptación inmediata en caso de concretarse su llegada al Mónaco.

La actualidad de Sarr en Inglaterra también abre la puerta a una salida temporal. Bajo la dirección técnica de Roberto De Zerbi, el mediocampista senegalés tendría una competencia importante por un lugar en el once titular del Tottenham, por lo que una cesión podría ser una opción para sumar minutos durante la temporada.

El valor del futbolista también ha despertado interés en otros clubes. Galatasaray presentó una oferta inicial de 18 millones de euros por Sarr, aunque el Tottenham rechazó la propuesta y estableció una cifra cercana a los 25 millones de euros para considerar una venta definitiva. Una cantidad por arriba de lo que Cruz Azul pretende recibir por Lira: entre seis a siete millones de dólares.

El Monaco, por ahora, analiza un acuerdo a préstamo y deberá convencer tanto al Tottenham como al propio futbolista para avanzar en la operación. Mientras continúa la búsqueda de Erik Lira, el conjunto francés mantiene abierta la posibilidad de incorporar a Pape Matar Sarr como una alternativa para fortalecer su mediocampo antes del cierre del mercado.

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