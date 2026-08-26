Peloteando, en vivo | Miércoles 26 de agosto

César ‘Chino’ Huerta llega a la Ciudad de México para cerrar su fichaje con Pumas tras su paso por Bélgica

César ‘Chino’ Huerta ya se encuentra en México para concretar su regreso a Pumas y a la Liga MX, después de su etapa en el fútbol europeo. El atacante está cada vez más cerca de volver al conjunto universitario, mientras que en la Leagues Cup, León y Monterrey ya aseguraron su lugar en las semifinales y mantienen presencia mexicana en la pelea por el título.

Ahora, América y Toluca buscarán seguir el mismo camino y superar sus respectivos compromisos para mantenerse con vida en el torneo. Por otra parte, en el mercado internacional, Barcelona mantiene su interés por Julián Álvarez y continúa con las gestiones para intentar incorporar al delantero argentino.

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