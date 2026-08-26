Boyacá Chicó vs Fortaleza, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Boyacá Chicó y Fortaleza por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II.

Boyacá Chicó vs Fortaleza, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Boyacá Chicó vs Fortaleza y dónde ver en vivo hoy 26 de agosto de 2026?

El partido válido por la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio La Independencia de Tunja, dará inicio a partir de las cuatro de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las tres de la tarde.

Alineaciones Boyacá Chicó vs Fortaleza: así salen a la fecha 7 de la Liga Betplay 2026 II

Boyacá Chicó: David Agudelo; Jéfferson Mena, Jhomier Alomía, Cristian Mosquera, Cristian Blanco; Juan Díaz, Sebastián Salazar, Estiven Sarria; Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Alejandro Maya. D.T.: Jhon Jairo Gómez.

David Agudelo; Jéfferson Mena, Jhomier Alomía, Cristian Mosquera, Cristian Blanco; Juan Díaz, Sebastián Salazar, Estiven Sarria; Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Alejandro Maya. Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Juan Castillo; Santiago Vivas, Leonardo Pico, Sebastián Navarro; Ríchardson Rivas, Sebastián Herrera y Jhon Solís. D.T.: Diego Arias.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga Betplay 2026?

Fortaleza es quien parte con el favoritismo para llevarse los tres puntos en esta séptima jornada ante Boyacá Chicó. La actualidad del equipo de la capital de la república y la mala racha en el segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026 del conjunto boyacense, parten como los grandes argumentos de los capitalinos.

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