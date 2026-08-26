Claro Sports por W Radio, en vivo | Miércoles 26 de agosto

El mejor programa deportivo en México lo tenemos nosotros: Claro Sports por W Radio de lunes a viernes de 15:00 a 16:00 horas

La actualidad del fútbol nacional e internacional llega con varios temas que comienzan a definir el rumbo de distintos equipos y jugadores. César ‘Chino’ Huerta ya se encuentra en México para concretar su regreso a Pumas, después de su paso por Europa. El atacante está a detalles de firmar y comenzar una nueva etapa con el conjunto universitario.

En Cruz Azul, continúa la incertidumbre alrededor de Erik Lira y su posible transferencia al Mónaco. Joel Huiqui habló sobre la situación del mediocampista, mientras las negociaciones siguen en curso y mantienen la atención sobre el futuro del jugador.

La Liga MX también busca ampliar su presencia en la Leagues Cup. Con representantes mexicanos ya instalados en semifinales, América y Toluca afrontan sus respectivos compromisos con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda y mantener a más clubes nacionales en la pelea por el título.

Además, repasamos el Real Madrid vs Real Sociedad y las primeras señales del proyecto de José Mourinho al frente del conjunto merengue, en una jornada que también tiene información sobre el mercado de fichajes y los principales temas del fútbol. Todo esto y más en Claro Sports en W Radio.

Te puede interesar: