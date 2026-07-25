¡Historia para el ciclismo mexicano! Isaac del Toro asegura podio en el Tour de Francia 2026

Su compañero, Tadej Pogacar, se convirtió en su gregario en la batalla ante Paul Seixas ganada por el ciclista mexicano

Del Toro entra a la meta junto con Pogacar. | Reuters.

Isaac del Toro ya forma parte de la historia del deporte mexicano. El ciclista del UAE Team Emirates XRG resistió la última gran batalla de montaña del Tour de Francia 2026 y aseguró el tercer lugar de la clasificación general, un resultado que llevará por primera vez a un pedalista mexicano al podio de la carrera más importante del ciclismo mundial.

Aunque todavía falta la etapa final, la lucha por las posiciones principales terminó en las rampas del Alpe d’Huez. La última jornada del Tour se desarrolla como una celebración para los portadores de los maillots y los ocupantes del podio, por lo que existe un acuerdo no escrito en el pelotón para respetar los lugares de la clasificación general y no lanzar ataques contra quienes ya aseguraron sus posiciones. Salvo una situación extraordinaria, Del Toro llegará a París como el tercer mejor corredor de la edición 2026 y como el mejor ciclista joven.

El mexicano completó su misión en una etapa 20 que exigió cada una de sus fuerzas. La jornada de 170.9 kilómetros incluyó cuatro ascensos y representó la última oportunidad para que Paul Seixas intentara desplazarlo del tercer puesto y de la clasificación de los jóvenes. Del Toro soportó la presión, siguió el ritmo de los favoritos y respondió cuando su rival comenzó a perder contacto.

No se trataba únicamente de defender unos segundos en la clasificación. Cada pedalazo representaba la posibilidad de colocar a México en un lugar que durante décadas pareció reservado para las grandes potencias europeas y sudamericanas. Del Toro llegó a la penúltima jornada con un país pendiente de su desempeño y salió de los Alpes con un sitio asegurado entre los tres mejores del Tour.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Tadej Pogacar (Eslovenia) UAE Team Emirates XRG 72h 53’44” 2 Remco Evenepoel (Bélgica) Red Bull–Hansgrohe +6’26” 3 Isaac del Toro (México) UAE Team Emirates XRG +9’42” 4 Paul Seixas (Francia) Decathlon AG2R La Mondiale +11’56” 5 Lenny Martínez (Francia) Bahrain Victorious +13’02” 6 Mattias Skjelmose (Dinamarca) Lidl-Trek +14’59” 7 Juan Ayuso (España) Lidl-Trek +17’48” 8 Richard Carapaz (Ecuador) EF Education-EasyPost +20’00” 9 Tom Pidcock (Gran Bretaña) Q36.5 Pro Cycling Team +29’28” 10 Jordan Jegat (Francia) TotalEnergies +33’21”

Pogacar protege a Del Toro en la última batalla de montaña

Desde el inicio de la etapa, una fuga integrada por corredores como Richard Carapaz, Sepp Kuss, Jai Hindley y Juan Ayuso tomó la delantera. El grupo peleaba por la victoria parcial y los puntos de la montaña, mientras el UAE Team Emirates XRG se concentraba en proteger a Tadej Pogacar y mantener a Del Toro dentro del grupo de los principales candidatos.

La carrera atravesó el Col du Télégraphe y después llegó al Col du Galibier, uno de los ascensos más reconocidos del Tour. Carapaz pasó primero por la cima y fortaleció su posición en la clasificación de la montaña, mientras Pogacar comenzó a marcar el ritmo del grupo de favoritos junto a Del Toro, Remco Evenepoel, Seixas y Lenny Martínez.

El trabajo del esloveno fue determinante para el mexicano. Pogacar controló el paso durante buena parte de los ascensos y evitó que los rivales de su compañero encontraran un escenario favorable para atacar. Evenepoel permaneció atento para defender el segundo lugar, mientras Seixas esperaba un momento de debilidad que nunca llegó.

La batalla definitiva comenzó en el Col de Sarenne. El Decathlon aumentó el ritmo por medio de Nicolas Prodhomme y Matthew Riccitello, con la intención de desgastar a Del Toro y preparar un movimiento de Seixas. El mexicano no salió de su posición, mantuvo la calma y siguió la rueda de Pogacar mientras la pendiente comenzaba a reducir el grupo.

A 17 kilómetros de la meta, Seixas fue quien cedió. El francés perdió contacto con los favoritos y Del Toro aprovechó el momento para acelerar. La diferencia comenzó a crecer hasta acercarse a los 30 segundos, un margen que representaba mucho más que tiempo en el cronómetro: era la distancia que separaba al mexicano de un podio histórico.

Pogacar continuó al frente y llevó a Del Toro hasta la cima del puerto. El campeón del Tour había anunciado que trabajaría para proteger el tercer lugar y la camiseta de los jóvenes de su compañero, y cumplió en la jornada más importante. Mientras Seixas quedaba rezagado, el mexicano superaba el último intento de uno de sus principales perseguidores.

Del Toro resiste en el Alpe d’Huez y hace historia

La pelea por la victoria de etapa también estuvo marcada por la tensión. Sepp Kuss atacó y consiguió una ventaja sobre Carapaz, pero una doble caída durante el descenso modificó el escenario. El ecuatoriano lo superó y llegó al ascenso final para conquistar su segunda victoria en esta edición (etapas 18 y 20).

Clasificación de la etapa 20 del Tour de Francia 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Richard Carapaz (EFE) 4:59:39 2. Remco Evenepoel (RBH) 0:26 3. Sepp Kuss (TVL) 0:31 4. Tadej Pogacar (UAE) 1:05 5. Isaac del Toro (UAE) “ 6. Lenny Martínez (TBV) 1:07 7. Jai Hindley (RBH) 2:15 8. Mattias Skjelmose (LDT) 2:55 9. Juan Ayuso (LDT) “ 10. Paul Seixas (DCT) “

En el grupo de la clasificación general, Del Toro afrontó los kilómetros finales junto a Pogacar, Evenepoel y Lenny Martínez. Jay Hindley logró enlazar con ellos para colaborar con el belga, mientras Seixas perdía terreno y se quedaba sin opciones de recuperar el tercer lugar.

A 2.7 kilómetros de la meta, Evenepoel lanzó una aceleración y consiguió separarse de los corredores del UAE. Después de una jornada marcada por el Galibier, el Sarenne y el desgaste acumulado durante tres semanas, Del Toro vivió su último momento de tensión antes de confirmar el podio.

Pogacar miró hacia atrás, redujo el ritmo y esperó al mexicano. El esloveno lo alentó para que no desistiera y permaneció cerca de él durante las rampas finales. Del Toro encontró las fuerzas necesarias para mantener el paso y completar la última subida sin poner en riesgo su posición.

El mexicano no necesitaba ganar la etapa ni responder al ataque de Evenepoel. Su objetivo estaba detrás, en mantener a distancia a Seixas y cerrar la última jornada competitiva con el tercer lugar en sus manos. Del Toro administró su esfuerzo, resistió el ascenso y cruzó la meta con el resultado que buscó durante todo el recorrido.

La organización informó durante la jornada que la etapa 21 sería recortada a 89 kilómetros debido a los incendios en Francia y a las dificultades para desplegar el personal necesario para garantizar la seguridad de los aficionados. Esa última fracción tendrá un carácter ceremonial para los líderes y servirá como celebración antes de la llegada definitiva.

Isaac del Toro llegará al cierre del Tour de Francia como uno de los tres mejores ciclistas de la competencia y como ganador de la clasificación de los jóvenes. Su actuación representa un punto de referencia para las nuevas generaciones y demuestra que un corredor mexicano puede competir durante tres semanas frente a los principales especialistas del mundo.

México tendrá un representante en el podio del Tour de Francia. Del Toro aparecerá al lado de Pogacar y Evenepoel después de sobrevivir a las caídas, los descensos, los ataques y los puertos más exigentes de la carrera. París será la última parada, pero la hazaña quedó sellada en los Alpes, donde Isaac del Toro convirtió un sueño del ciclismo mexicano en una realidad histórica.

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