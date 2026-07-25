Qualy Gran Premio de Hungría F1 2026, en directo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?
Sigue en directo la clasificación del GP de Hungría 2026, con la batalla por la pole y el desempeño de Checo Pérez con Cadillac
Hamilton presume un récord histórico en Hungaroring
Varios de los protagonistas de la parrilla actual ya saben lo que es conseguir la pole position en el Hungaroring: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen, George Russell, Lando Norris y Charles Leclerc. Sin embargo, nadie se acerca al dominio del británico de Ferrari, quien presume nueve poles en este circuito, la mayor cantidad para cualquier piloto en la historia de la Fórmula 1. Incluso Max Verstappen, que dominó cuatro temporadas con Red Bull, únicamente consiguió una pole en Hungría, dejando claro que todo está abierto para este sábado.
Pilotos con más pole positions en el Gran Premio de Hungría
Mercedes defiende su dominio en clasificación
Aunque Ferrari y McLaren llegan con grandes sensaciones tras las prácticas libres en el Hungaroring, el equipo a vencer cuando se trata de la clasificación sigue siendo Mercedes. La escudería alemana ha conquistado las 10 pole positions disputadas en la temporada 2026, repartidas entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli. El ritmo mostrado por Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris durante el fin de semana en Hungría amenaza con poner fin a esa racha y evitar que Mercedes extienda su dominio por undécima fecha consecutiva.
Poles de la temporada 2026 de Fórmula 1:
Australia: George Russell – 1:18.518
China: Andrea Kimi Antonelli – 1:32.064
Japón: Andrea Kimi Antonelli – 1:28.778
Miami: Andrea Kimi Antonelli – 1:27.798
Canadá: George Russell – 1:12.578
Mónaco: Andrea Kimi Antonelli – 1:12.051
España (Circuit de Barcelona-Catalunya): George Russell – 1:14.679
Austria: George Russell – 1:06.113
Gran Bretaña: Andrea Kimi Antonelli – 1:28.111
Bélgica: Andrea Kimi Antonelli – 1:44.361
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Hungría F1 2026? Canales de TV y online
Los aficionados en México podrán ver la clasificación y la carrera del Gran Premio de Hungría 2026 a través de Sky Sports, señal disponible en los sistemas de televisión de paga Sky e Izzi. Los suscriptores de Izzi también podrán seguir la actividad mediante Izzi Go, mientras que la opción digital será F1 TV, plataforma que ofrece la transmisión de las prácticas libres, clasificación, carrera y categorías de soporte.
Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto de la clasificación con los tiempos, resultados, incidentes y toda la información relacionada con el desempeño de Checo Pérez durante la sesión.
¿Cómo le fue a Checo Pérez en las Prácticas Libres del GP de Hungría F1 2026?
Checo Pérez comenzó el fin de semana con el puesto 18 en la FP1, donde registró una vuelta de 1:22.089. El mexicano pudo completar su programa de trabajo y evaluar las modificaciones introducidas por Cadillac, especialmente en el sistema de frenos.
Durante la segunda práctica, Pérez mejoró su tiempo hasta 1:21.792, aunque terminó en la posición 20. El piloto mexicano mostró mayor consistencia en las tandas largas, pero no encontró la velocidad suficiente para acercarse a la zona media de la parrilla.
La situación se complicó en la FP3. El Cadillac de Checo permaneció durante varios minutos dentro del garaje y, cuando finalmente salió a pista, perdió potencia poco después de abandonar el pit lane. El tapatío informó por radio que había perdido el motor y que observaba fuego en la parte trasera del monoplaza.
El mexicano tuvo que detenerse cerca de la curva 2 y provocó una bandera roja. Checo no pudo marcar tiempo y perdió prácticamente toda la preparación previa a la clasificación, en un nuevo episodio relacionado con los problemas de fiabilidad que Cadillac ha arrastrado durante la temporada.
¿Quién ganó las Prácticas Libres del GP Hungría F1 2026?
Charles Leclerc fue el piloto más rápido en la primera práctica libre con un tiempo de 1:19.075, por delante de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Ferrari confirmó su buen inicio durante la FP2, donde Hamilton encabezó el 1-2 de la escudería italiana con una vuelta de 1:18.729, apenas 0.148 segundos por delante de Leclerc.
El dominio de Ferrari terminó en la tercera práctica. Lando Norris llevó a McLaren al primer lugar con un registro de 1:17.939, el mejor tiempo de todo el fin de semana. Hamilton terminó segundo a 0.117 segundos, mientras Andrea Kimi Antonelli fue tercero, Charles Leclerc cuarto y Oscar Piastri quinto.
Ganadores de las prácticas libres:
FP1: Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.075
FP2: Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729
FP3: Lando Norris | McLaren | 1:17.939
Los resultados dejaron a McLaren, Ferrari y Mercedes separados por apenas unas décimas, por lo que la lucha por la pole se presenta completamente abierta. Red Bull, en cambio, deberá mejorar después de que Max Verstappen terminara séptimo en la última sesión.
¿A qué hora inicia la Qualy del GP de Hungría F1 2026 hoy 25 de julio?
La clasificación del Gran Premio de Hungría 2026 comenzará este sábado 25 de julio a las 08:00 horas, tiempo del centro de México. La sesión tendrá una duración aproximada de una hora y estará dividida en las tradicionales Q1, Q2 y Q3.
El Hungaroring exige una vuelta prácticamente perfecta debido a su trazado estrecho y técnico. Además, la dificultad para realizar adelantamientos durante la carrera convierte a la clasificación en uno de los momentos más importantes de todo el fin de semana.
McLaren, Ferrari y Mercedes llegan separados por décimas a la pelea por la pole
La Fórmula 1 disputa este sábado 25 de julio la clasificación del Gran Premio de Hungría 2026, una sesión que promete una batalla cerrada por la pole position después de lo ocurrido durante las tres prácticas libres en el Hungaroring. Ferrari dominó la actividad del viernes con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, pero Lando Norris respondió en la FP3 para colocar a McLaren al frente antes del momento decisivo del fin de semana.
La atención también estará puesta en Sergio ‘Checo’ Pérez, quien afronta una clasificación complicada después de perder prácticamente toda la tercera práctica por una nueva falla mecánica en su Cadillac. El mexicano buscará recuperarse y encontrar el rendimiento necesario para abandonar las últimas posiciones en un circuito donde la posición de salida resulta fundamental debido a la dificultad para adelantar.