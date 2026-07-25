Qualy Gran Premio de Hungría F1 2026, en directo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?

¿Cómo le fue a Checo Pérez en las Prácticas Libres del GP de Hungría F1 2026?

Checo Pérez comenzó el fin de semana con el puesto 18 en la FP1, donde registró una vuelta de 1:22.089. El mexicano pudo completar su programa de trabajo y evaluar las modificaciones introducidas por Cadillac, especialmente en el sistema de frenos.

Durante la segunda práctica, Pérez mejoró su tiempo hasta 1:21.792, aunque terminó en la posición 20. El piloto mexicano mostró mayor consistencia en las tandas largas, pero no encontró la velocidad suficiente para acercarse a la zona media de la parrilla.

La situación se complicó en la FP3. El Cadillac de Checo permaneció durante varios minutos dentro del garaje y, cuando finalmente salió a pista, perdió potencia poco después de abandonar el pit lane. El tapatío informó por radio que había perdido el motor y que observaba fuego en la parte trasera del monoplaza.

Checo's FP3 ended in a haze of brake fire smoke 😖#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/A1Q1QW9Ufu — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

El mexicano tuvo que detenerse cerca de la curva 2 y provocó una bandera roja. Checo no pudo marcar tiempo y perdió prácticamente toda la preparación previa a la clasificación, en un nuevo episodio relacionado con los problemas de fiabilidad que Cadillac ha arrastrado durante la temporada.