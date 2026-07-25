Dan Ticktum le arrebata a Jake Dennis el triunfo del E-Prix de Tokio en la última vuelta

El piloto de CUPRA KIRO aprovechó los problemas de energía de Jake Dennis y cruzó la meta con una diferencia de apenas 0.380 segundos

Ticktum gana la primera carrera del E-Prix de Tokio. | Captura Claro Sports

Dan Ticktum consiguió la segunda victoria de su trayectoria en la Fórmula E después de superar a Jake Dennis en la última vuelta de la primera carrera del E-Prix de Tokio 2026. El piloto de CUPRA KIRO aprovechó los problemas de energía del representante de Andretti y cruzó la meta con una diferencia de apenas 0.380 segundos.

Dennis había construido el resultado desde la clasificación, donde consiguió la pole position. Durante buena parte de la carrera mantuvo el control del grupo, pero la gestión de la batería, el Pit Boost y las activaciones del Modo Ataque redujeron las diferencias entre los primeros lugares antes de las vueltas finales.

Ticktum utilizó el Pit Boost antes que Dennis y aprovechó el espacio libre en pista para completar vueltas sin tráfico. Esa estrategia le permitió colocarse por delante durante la fase de detenciones, aunque Dennis recuperó la primera posición cuando faltaban seis vueltas para el final.

El piloto de CUPRA KIRO permaneció cerca del monoplaza de Andretti y esperó hasta la última vuelta para buscar el adelantamiento. Dennis llegó a los últimos sectores con poca energía disponible, situación que permitió a Ticktum colocarse por el interior en la penúltima curva y asegurar el primer lugar.

El británico completó las 36 vueltas en 47 minutos, 41 segundos y 746 milésimas. Dennis terminó segundo, mientras Nick Cassidy ocupó la tercera posición para Citroën Racing, a 0.617 segundos del ganador. El margen entre los tres primeros fue menor a un segundo.

Mitch Evans recupera el liderato del Mundial de Fórmula E

Mitch Evans protagonizó otra de las actuaciones que modificaron el campeonato. El piloto de Jaguar inició desde el puesto 16 y avanzó hasta la cuarta posición, con una diferencia de 4.763 segundos respecto a Ticktum. Ese resultado, combinado con el abandono de Pascal Wehrlein, le permitió recuperar el liderato de pilotos.

Wehrlein quedó fuera después de un incidente con António Félix da Costa y terminó contra las barreras. El alemán completó 24 de las 36 vueltas, por lo que Evans salió de la primera competencia de Tokio con una ventaja de tres puntos sobre el representante de Porsche. Dennis también entró en la disputa por el campeonato y quedó tercero, a 14 unidades del neozelandés.

Edoardo Mortara finalizó quinto con Mahindra, seguido por Jean-Éric Vergne, Oliver Rowland, Pepe Martí, António Félix da Costa y Taylor Barnard. Martí sumó cuatro puntos para CUPRA KIRO, equipo que colocó a sus dos pilotos entre los ocho primeros.

Resultados de la primera carrera del E-Prix de Tokio 2026

Posición Piloto Equipo Número Vueltas Diferencia Tiempo total 1 Dan Ticktum CUPRA KIRO 33 36 — 47:41.746 2 Jake Dennis Andretti Formula E 27 36 +0.380 47:42.126 3 Nick Cassidy Citroën Racing 37 36 +0.617 47:42.363 4 Mitch Evans Jaguar 9 36 +4.763 47:46.509 5 Edoardo Mortara Mahindra 48 36 +6.223 47:47.969 6 Jean-Éric Vergne Citroën Racing 25 36 +6.619 47:48.365 7 Oliver Rowland Nissan 1 36 +7.159 47:48.905 8 Pepe Martí CUPRA KIRO 3 36 +7.516 47:49.262 9 António Félix da Costa Jaguar 13 36 +7.765 47:49.511 10 Taylor Barnard DS Penske 77 36 +10.456 47:52.202 11 Lucas di Grassi Lola Yamaha ABT 11 36 +11.411 47:53.157 12 Joel Eriksson Envision Racing 14 36 +14.380 47:56.126 13 Felipe Drugovich Andretti Formula E 28 36 +15.391 47:57.137 14 Sébastien Buemi Envision Racing 16 36 +15.808 47:57.554 15 Maximilian Günther DS Penske 7 36 +19.028 48:00.774 16 Norman Nato Nissan 23 36 +36.804 48:18.550 17 Nyck de Vries Mahindra 21 36 +46.973 48:28.719 18 Nico Müller Porsche 51 36 +1:04.205 48:45.951 19 Zane Maloney Lola Yamaha ABT 22 36 +1:11.524 48:53.270 DNF Pascal Wehrlein Porsche 94 24 +12 vueltas 47:59.410

¿Cuándo será la segunda carrera del E-Prix de Tokio?

La actividad continuará el domingo 26 de julio con la segunda carrera de la ronda doble. La tercera práctica comenzará a las 13:30 horas de Tokio y la clasificación se disputará a las 15:40. La carrera arrancará a las 20:05 horas locales.

Para el público del centro de México, la competencia está programada para las 05:05 horas del domingo 26 de julio. Esta segunda prueba corresponderá a la ronda 15 de la temporada y volverá a repartir puntos en una lucha por el campeonato que tiene a Evans, Wehrlein y Dennis separados por márgenes que todavía pueden cambiar antes de la última fecha.

El circuito urbano de Tokio tiene 2.575 kilómetros, 18 curvas y un trazado en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor del centro de convenciones Tokyo Big Sight. La pista cuenta con zonas estrechas que reducen las oportunidades de rebase y obligan a administrar la energía antes de atacar en los sectores finales.

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