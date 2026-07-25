Dan Ticktum le arrebata a Jake Dennis el triunfo del E-Prix de Tokio en la última vuelta

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

El piloto de CUPRA KIRO aprovechó los problemas de energía de Jake Dennis y cruzó la meta con una diferencia de apenas 0.380 segundos

Formula E | Captura Claro Sports
Ticktum gana la primera carrera del E-Prix de Tokio. | Captura Claro Sports

Dan Ticktum consiguió la segunda victoria de su trayectoria en la Fórmula E después de superar a Jake Dennis en la última vuelta de la primera carrera del E-Prix de Tokio 2026. El piloto de CUPRA KIRO aprovechó los problemas de energía del representante de Andretti y cruzó la meta con una diferencia de apenas 0.380 segundos.

Dennis había construido el resultado desde la clasificación, donde consiguió la pole position. Durante buena parte de la carrera mantuvo el control del grupo, pero la gestión de la batería, el Pit Boost y las activaciones del Modo Ataque redujeron las diferencias entre los primeros lugares antes de las vueltas finales.

Ticktum utilizó el Pit Boost antes que Dennis y aprovechó el espacio libre en pista para completar vueltas sin tráfico. Esa estrategia le permitió colocarse por delante durante la fase de detenciones, aunque Dennis recuperó la primera posición cuando faltaban seis vueltas para el final.

El piloto de CUPRA KIRO permaneció cerca del monoplaza de Andretti y esperó hasta la última vuelta para buscar el adelantamiento. Dennis llegó a los últimos sectores con poca energía disponible, situación que permitió a Ticktum colocarse por el interior en la penúltima curva y asegurar el primer lugar.

El británico completó las 36 vueltas en 47 minutos, 41 segundos y 746 milésimas. Dennis terminó segundo, mientras Nick Cassidy ocupó la tercera posición para Citroën Racing, a 0.617 segundos del ganador. El margen entre los tres primeros fue menor a un segundo.

Mitch Evans recupera el liderato del Mundial de Fórmula E

Mitch Evans protagonizó otra de las actuaciones que modificaron el campeonato. El piloto de Jaguar inició desde el puesto 16 y avanzó hasta la cuarta posición, con una diferencia de 4.763 segundos respecto a Ticktum. Ese resultado, combinado con el abandono de Pascal Wehrlein, le permitió recuperar el liderato de pilotos.

Wehrlein quedó fuera después de un incidente con António Félix da Costa y terminó contra las barreras. El alemán completó 24 de las 36 vueltas, por lo que Evans salió de la primera competencia de Tokio con una ventaja de tres puntos sobre el representante de Porsche. Dennis también entró en la disputa por el campeonato y quedó tercero, a 14 unidades del neozelandés.

Edoardo Mortara finalizó quinto con Mahindra, seguido por Jean-Éric Vergne, Oliver Rowland, Pepe Martí, António Félix da Costa y Taylor Barnard. Martí sumó cuatro puntos para CUPRA KIRO, equipo que colocó a sus dos pilotos entre los ocho primeros.

Resultados de la primera carrera del E-Prix de Tokio 2026

PosiciónPilotoEquipoNúmeroVueltasDiferenciaTiempo total
1Dan TicktumCUPRA KIRO333647:41.746
2Jake DennisAndretti Formula E2736+0.38047:42.126
3Nick CassidyCitroën Racing3736+0.61747:42.363
4Mitch EvansJaguar936+4.76347:46.509
5Edoardo MortaraMahindra4836+6.22347:47.969
6Jean-Éric VergneCitroën Racing2536+6.61947:48.365
7Oliver RowlandNissan136+7.15947:48.905
8Pepe MartíCUPRA KIRO336+7.51647:49.262
9António Félix da CostaJaguar1336+7.76547:49.511
10Taylor BarnardDS Penske7736+10.45647:52.202
11Lucas di GrassiLola Yamaha ABT1136+11.41147:53.157
12Joel ErikssonEnvision Racing1436+14.38047:56.126
13Felipe DrugovichAndretti Formula E2836+15.39147:57.137
14Sébastien BuemiEnvision Racing1636+15.80847:57.554
15Maximilian GüntherDS Penske736+19.02848:00.774
16Norman NatoNissan2336+36.80448:18.550
17Nyck de VriesMahindra2136+46.97348:28.719
18Nico MüllerPorsche5136+1:04.20548:45.951
19Zane MaloneyLola Yamaha ABT2236+1:11.52448:53.270
DNFPascal WehrleinPorsche9424+12 vueltas47:59.410

¿Cuándo será la segunda carrera del E-Prix de Tokio?

La actividad continuará el domingo 26 de julio con la segunda carrera de la ronda doble. La tercera práctica comenzará a las 13:30 horas de Tokio y la clasificación se disputará a las 15:40. La carrera arrancará a las 20:05 horas locales.

Para el público del centro de México, la competencia está programada para las 05:05 horas del domingo 26 de julio. Esta segunda prueba corresponderá a la ronda 15 de la temporada y volverá a repartir puntos en una lucha por el campeonato que tiene a Evans, Wehrlein y Dennis separados por márgenes que todavía pueden cambiar antes de la última fecha.

El circuito urbano de Tokio tiene 2.575 kilómetros, 18 curvas y un trazado en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor del centro de convenciones Tokyo Big Sight. La pista cuenta con zonas estrechas que reducen las oportunidades de rebase y obligan a administrar la energía antes de atacar en los sectores finales.

TE PUEDE INTERESAR:

Sebastián Montoya le apunta a Hungría 2026: horarios para la Fórmula 2

Motor

Sebastián Montoya le apunta a Hungría 2026: horarios para la Fórmula 2

David Alonso se despide con nostalgia del Aspar Team y está listo para el Moto GP

Motor

David Alonso se despide con nostalgia del Aspar Team y está listo para el Moto GP

Oficial e histórico: el colombiano David Alonso llegará a MotoGP con Honda HRC Castrol

Motor

Oficial e histórico: el colombiano David Alonso llegará a MotoGP con Honda HRC Castrol

Video