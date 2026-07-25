Lando Norris rompe el dominio de Ferrari en la FP3 de Hungría; Checo Pérez abandona por problemas mecánicos

Norris marcó el mejor tiempo antes de la clasificación, mientras Checo Pérez provocó una bandera roja tras una nueva falla mecánica en Cadillac

Los problemas mecánicos continúan para Cadillac | Reuters

La última práctica libre del Gran Premio de Hungría dejó claro que la pelea por la pole position será una de las más cerradas de la temporada. Lando Norris apareció en el momento decisivo para evitar que Ferrari completara la barrida de entrenamientos y colocó a McLaren en la cima de la FP3 con una vuelta de 1:17.939, superando a Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli por apenas una décima.

La sesión volvió a ser complicada para Sergio Pérez, quien apenas pudo completar una vuelta antes de abandonar por una falla mecánica en su Cadillac. El mexicano provocó una bandera roja tras quedarse detenido a la salida del pit lane, en un nuevo episodio que refleja los problemas de fiabilidad que continúa arrastrando la escudería estadounidense.

Norris frena el dominio de Ferrari

Después de que Ferrari marcara el ritmo durante gran parte del viernes, todo apuntaba a que la Scuderia volvería a controlar la tercera práctica. Charles Leclerc llegó a colocarse al frente con un sólido registro y posteriormente Lewis Hamilton mejoró el tiempo de su compañero para ponerse primero cuando restaban pocos minutos de sesión.

Sin embargo, Norris respondió con autoridad. El británico encontró el equilibrio perfecto en su McLaren actualizado y, tras corregir un pequeño desliz que había tenido en la última curva en un intento previo, firmó una espectacular vuelta de 1:17.939, la primera del fin de semana en bajar a los 1:18, suficiente para quedarse con el mejor registro antes de la clasificación.

Hamilton terminó segundo a apenas 0.117 segundos, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, se ubicó tercero, apenas 0.129 segundos detrás del piloto de McLaren. Charles Leclerc finalizó cuarto y Oscar Piastri completó el Top 5, dejando a McLaren, Ferrari y Mercedes separados por apenas unas décimas en la lucha por la pole.

Checo Pérez vuelve a sufrir con Cadillac

La nota negativa volvió a tener como protagonista a Sergio Pérez. El mexicano salió a pista después de que su Cadillac permaneciera varios minutos en el garaje, pero su participación terminó prácticamente de inmediato.

Al abandonar el pit lane, el monoplaza perdió potencia y Checo apenas alcanzó la zona de la curva 2 antes de detenerse. Desde la radio informó que había perdido el motor y que observaba fuego en la parte trasera del auto, aparentemente originado en el sistema de frenos, obligando a la dirección de carrera a desplegar la bandera roja.

El incidente representa un nuevo golpe para Cadillac, que continúa mostrando problemas de fiabilidad durante la temporada. Para Pérez, además, supone perder un tiempo de preparación muy valioso antes de una clasificación que ya se anticipaba complicada.

Red Bull sigue sin encontrar respuestas

Mientras McLaren, Ferrari y Mercedes se repartían los mejores tiempos, Red Bull volvió a mostrar dificultades. Max Verstappen sólo pudo ser séptimo, a más de siete décimas del mejor tiempo, mientras Isack Hadjar terminó octavo tras reportar problemas con el comportamiento del RB22 sobre los baches del Hungaroring.

George Russell fue sexto con el segundo Mercedes, Liam Lawson mantuvo el buen momento de Racing Bulls con el noveno lugar y Nico Hülkenberg cerró el Top 10 para Audi, que continúa consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la zona media.

Resultados de la FP3 del GP de Hungría 2026

Pos. Piloto Equipo Tiempo 1 Lando Norris McLaren 1:17.939 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.117 s 3 Kimi Antonelli Mercedes +0.129 s 4 Charles Leclerc Ferrari +0.352 s 5 Oscar Piastri McLaren +0.499 s 6 George Russell Mercedes +0.602 s 7 Max Verstappen Red Bull Racing +0.717 s 8 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.004 s 9 Liam Lawson Racing Bulls +1.149 s 10 Nico Hülkenberg Audi +1.221 s 11 Gabriel Bortoleto Audi +1.399 s 12 Pierre Gasly Alpine +1.784 s 13 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.956 s 14 Franco Colapinto Alpine +2.116 s 15 Esteban Ocon Haas +2.356 s 16 Oliver Bearman Haas +2.373 s 17 Fernando Alonso Aston Martin +2.454 s 18 Lance Stroll Aston Martin +2.994 s 19 Valtteri Bottas Cadillac +3.360 s 20 Carlos Sainz Williams +3.467 s 21 Alexander Albon Williams +3.574 s 22 Sergio Pérez Cadillac Sin tiempo

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