LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 3 hoy 25 de julio desde Gran Bretaña

Lucas Herbert lidera la clasificación tras dos rondas disputadas al tener una tarjeta de -17 golpes

El LIV Golf Gran Bretaña 2026 continúa este sábado 25 de julio con la disputa de la tercera ronda desde el JCB Golf & Country Club de Rocester, Staffordshire. El torneo corresponde a la décima parada de la temporada y reúne a 57 jugadores, distribuidos entre 13 equipos y cinco invitados, en una competencia que se desarrolla a cuatro rondas y 72 hoyos bajo la modalidad stroke play.

Lucas Herbert llega a la jornada como líder de la clasificación individual, después de completar las dos primeras rondas con un acumulado de -17 golpes. El integrante de Ripper GC mantiene cuatro impactos de ventaja sobre Bryson DeChambeau, mientras Tyrrell Hatton ocupa el tercer puesto. En la competencia por equipos, Ripper GC también encabeza la tabla antes del inicio de la tercera ronda.

La fecha también contará con Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Joaquín Niemann, quienes buscan recortar distancias en la clasificación individual de la temporada. Herbert llega a esta etapa después de terminar entre los diez primeros del Open Championship y con la posibilidad de ampliar su ventaja antes de la ronda final del domingo.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 3

La tercera ronda presenta ajustes en algunas plantillas respecto al inicio de la competencia, debido a los retiros registrados durante el torneo. Los participantes aparecen distribuidos entre los 13 equipos, además de cinco golfistas que compiten como invitados especiales.

4Aces GC: Dustin Johnson, Thomas Pieters, Thomas Detry y Anthony Kim.

Dustin Johnson, Thomas Pieters, Thomas Detry y Anthony Kim. Cleeks Golf Club: Martin Kaymer, Adrian Meronk, Victor Perez y Richard Bland.

Martin Kaymer, Adrian Meronk, Victor Perez y Richard Bland. Crushers GC: Bryson DeChambeau, Anirban Lahiri, Charles Howell III y Paul Casey.

Bryson DeChambeau, Anirban Lahiri, Charles Howell III y Paul Casey. Fireballs GC: Sergio García, Josele Ballester, David Puig y Luis Masaveu.

Sergio García, Josele Ballester, David Puig y Luis Masaveu. HyFlyers GC: Brendan Steele, Cameron Tringale, Scott Vincent y Michael La Sasso.

Brendan Steele, Cameron Tringale, Scott Vincent y Michael La Sasso. Korean Golf Club: Byeong Hun An, Younghan Song, Minkyu Kim y Do-Yeob Mun.

Byeong Hun An, Younghan Song, Minkyu Kim y Do-Yeob Mun. Legion XIII: Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Caleb Surratt y Tom McKibbin.

Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Caleb Surratt y Tom McKibbin. Majesticks Golf Club: Ian Poulter, Laurie Canter, Lee Westwood y Sam Horsfield.

Ian Poulter, Laurie Canter, Lee Westwood y Sam Horsfield. OKGC: Harold Varner III, Graeme McDowell, Talor Gooch y Jason Kokrak.

Harold Varner III, Graeme McDowell, Talor Gooch y Jason Kokrak. RangeGoats Golf Club: Peter Uihlein, Matthew Wolff, Bubba Watson y Ben Campbell.

Peter Uihlein, Matthew Wolff, Bubba Watson y Ben Campbell. Ripper GC: Lucas Herbert, Cameron Smith, Marc Leishman y Travis Smyth.

Lucas Herbert, Cameron Smith, Marc Leishman y Travis Smyth. Southern Guards GC: Dean Burmester, Martin Vorster, Charl Schwartzel y Branden Grace.

Dean Burmester, Martin Vorster, Charl Schwartzel y Branden Grace. Torque GC: Joaquín Niemann, Abraham Ancer, Carlos Ortiz y Sebastián Muñoz.

Joaquín Niemann, Abraham Ancer, Carlos Ortiz y Sebastián Muñoz. Invitados: Richard T. Lee, Björn Hellgren, Miguel Tabuena, Yosuke Asaji y Danny Lee.

¿Qué golfista mexicano participa en Liv Golf Gran Bretaña 2026?

México cuenta con dos representantes en el torneo: Abraham Ancer y Carlos Ortiz, ambos integrantes de Torque GC. Después de las dos primeras rondas, los dos aparecían empatados en la posición 12 con un acumulado de -6 golpes, por lo que iniciarán la tercera jornada dentro de la pelea por los primeros lugares.

¿Quién transmite en vivo el torneo de LIV Golf y dónde ver por TV y online?

Disfruta el LIV Golf Gran Bretaña 2026 a través de la multiplataforma de Claro Sports:

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