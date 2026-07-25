Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá vs América de Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Estos equipos llegan a la nueva campaña con la expectativa de superar lo hecho en el semestre anterior y tener cupo en la final.

Internacional de Bogotá y América de Cali arrancan el semestre.

La primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II sigue avanzando. El turno de enfrentarse es para Internacional de Bogotá vs América de Cali, conjuntos que aspiran a superar lo hecho el semestre anterior y conseguir el cupo a la final del campeonato. Será momento para observar novedades en las plantillas a partir de lo hecho en el mercado de fichajes del fútbol colombiano que todavía está en activo.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez;Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Fabricio Sanguinetti, Bayron Caicedo y Johan Caballero. D.T.: Ricardo Valiño.

Posible alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Tomás Ángel; Jan Lucumí, Adrián Ramos y Jhon Murillo. D.T.: David González.

¿Cómo y dónde ver Internacional de Bogotá vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido corresponde a la primera jornada del campeonato y se realizará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este domingo, 26 de julio, a las 2:00 p.m. La decisión es que este compromiso solamente se podrá ver por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Además, estará vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Internacional de Bogotá

21.07.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Internacional de Palmira.

12.05.2026 | Atlético Nacional 7-1 Internacional de Bogotá.

09.05.2026 | Internacional de Bogotá 1-2 Atlético Nacional.

03.05.2026 | Santa Fe 3-1 Internacional de Bogotá.

26.04.2026 | Internacional de Bogotá 4-0 Boyacá Chicó.

Últimos cinco partidos de América de Cali

21.07.2026 | América de Cali 2-1 Real Cartagena.

15.07.2026 | Houston Dynamo 2-1 América de Cali.

12.07.2026 | Pumas de México 0-1 América de Cali.

09.07.2026 | Santos Laguna 0-1 América de Cali.

28.05.2026 | América de Cali 0-0 Macará.

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