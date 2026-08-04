Hugo Sánchez en Mentes Únicas: “Mi padre dijo que sería el mejor de México”

El Pentapichichi recordó la influencia de sus padres, la disciplina detrás de sus goles y el homenaje familiar que representaba cada chilena

Hugo Sánchez, presente en Mentes Únicas. | Claro Video.

Hugo Sánchez compartió los principios que marcaron su carrera durante una entrevista con los periodistas neurodivergentes de Mentes Únicas. El exfutbolista explicó que la confianza de sus padres, la práctica diaria y la definición de metas alcanzables fueron determinantes para construir su trayectoria dentro y fuera de México.

El exdelantero recordó que su padre hizo una afirmación que terminó por convertirse en una responsabilidad personal. Cuando Hugo tenía cuatro o cinco años, aseguró ante sus amigos que su hijo llegaría a ser el mejor futbolista en la historia del país.

“Mi padre asumió ante sus amigos y compadres que yo iba a ser el mejor jugador de la historia de México. Se me quedó muy grabado y dije: ‘Todos los días voy a hacer algo para mejorar y aprender’”, relató el ganador de cinco trofeos Pichichi.

Sus padres construyeron la mentalidad de Hugo Sánchez

La influencia familiar no estuvo limitada al terreno de juego. Su madre le pidió prepararse para cada faceta de su vida y perseguir la excelencia como hijo, amigo, estudiante, futbolista y dentista. Ahora, en su etapa como abuelo, Sánchez mantiene la misma filosofía que recibió durante su infancia.

“Mi madre me dijo: ‘Hugo, tienes que educarte, capacitarte y prepararte para ser el mejor en todo’. Esas dos motivaciones me sirvieron para pensar que todos los días tenía que hacer algo para acercarme a esas metas y objetivos”, señaló.

Sánchez reconoció que su perfeccionismo lo llevó a repetir cada movimiento hasta dominarlo. Al terminar las prácticas colectivas, permanecía una hora adicional para trabajar remates de cabeza, tiros libres, penaltis y disparos con ambas piernas, especialmente con la derecha, debido a que era zurdo.

“Si no me salen bien las cosas, repito y repito para que vayan saliendo mejor. No conozco otra manera de mejorar sin repetir. Hay que practicar mucho una cosa para que no se olvide”, explicó el exjugador de Pumas, Atlético de Madrid y Real Madrid.

La chilena de Hugo Sánchez nació como un homenaje a su padre

La chilena que se convirtió en uno de sus sellos también tuvo un origen familiar. Sánchez contó que observó a su padre ejecutar ese remate en partidos disputados por los padres de los jugadores y decidió adoptarlo como su movimiento preferido para rendirle homenaje.

“En honor a mi padre, que en paz descanse, decidí que ese iba a ser mi remate favorito”, recordó. Desde los cuatro o cinco años comenzó a practicar la jugada en el rancho de un tío en Iztapalapa, pese a las caídas y golpes que sufrió durante el aprendizaje.

El Pentapichichi calculó que marcó entre 35 y 40 goles de chilena durante su trayectoria. “Miles de veces repetí esa jugada y eso me permitió ser el jugador que más goles de chilena ha marcado en la historia”, afirmó durante la conversación.

Los cinco Pichichis y la Bota de Oro que compartió con México

Hugo también recordó los reconocimientos individuales obtenidos en España. Destacó que ningún mexicano había ganado antes un Pichichi y que él consiguió cinco, el último acompañado por la Bota de Oro de la temporada 1989-90 gracias a sus 38 anotaciones con el Real Madrid.

“Fui el primer futbolista que, jugando en España, consiguió ganar la Bota de Oro. No fue un español, brasileño o uruguayo, sino un humilde mexicanito que fue a España a ganarla. Lo comparto con todos ustedes porque es un orgullo muy bonito”, expresó.

El exentrenador de la selección mexicana también explicó que sus logros individuales no habrían sido posibles sin el respaldo colectivo. Por esa razón, colocó entre sus recuerdos principales los títulos conquistados con Pumas como jugador y el bicampeonato que consiguió posteriormente como director técnico.

Al cerrar su participación, Sánchez recomendó conocerse, establecer desafíos alcanzables y acumular confianza mediante objetivos progresivos. “Nunca me he rendido ante una propuesta mía. Las metas deben ser cortas, sencillas y alcanzables; conseguir una tras otra te da seguridad”, concluyó.

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