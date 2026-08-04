Llaneros vs Fortaleza, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3

Dos conjuntos en busca de reconocimiento se miden en Villavicencio por un triunfo que apunte a la clasificación.

Llaneros y Fortaleza chocan en Villavicencio.

¿A qué hora juega Llaneros vs Fortaleza y dónde ver en vivo hoy, 4 de agosto de 2026?

Este encuentro se jugará en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé este martes a las 4:10 p.m. Es la continuidad de la tercera jornada del campeonato, la cual tiene varios partidos aplazados para jugarse dentro de casi dos meses.

Alineaciones Llaneros vs Fortaleza: así salen a la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Howell Mena, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Juan Castilla, Néider Ospina, Kelvin Osorio; Luis Miranda, Yorleys Mena y Jhon Vásquez. D.T.: José Luis García.

Fortaleza: Williams Barlasina; Yesid Díaz, Andrés Copete, Joan Cajares, Juan Castillo; Leonardo Pico, Sebastián Navarro, Santiago Vivas; Ítalo Montaño, Jhon Solía y Teun Wilke.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 3 de Liga Betplay 2026-II? Pronósticos IA

Se consultó con Gemini y respondió:

“Para el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, Llaneros surge como el principal favorito para quedarse con la victoria frente a Fortaleza. El factor determinante en las proyecciones favorece al conjunto del Meta gracias al impacto de su localía en el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé de Villavicencio y al sólido arranque de torneo, donde cosecha cuatro puntos producto de una victoria sobre Deportivo Pereira y un empate como visitante ante Atlético Bucaramanga. Esta dinámica positiva en el inicio del campeonato le brinda una ventaja estadística clara en las estimaciones previas.

Por otro lado, Fortaleza llega a este compromiso tras registrar dos empates consecutivos en las primeras jornadas frente a Alianza y Deportivo Pereira, exhibiendo un bloque táctico competitivo pero con dificultades para concretar ocasiones en el área rival. Aunque el historial reciente entre ambos clubes refleja paridad, la exigencia de sumar de a tres fuera de casa representa un reto complejo para la escuadra bogotana. De este modo, los modelos de inteligencia artificial posicionan a Llaneros con la mayor probabilidad de triunfo, situando la opción de un empate en segundo término y la victoria visitante como el resultado menos probable”.

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