Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado atletismo finales femeniles y varoniles en directo

Sigue en vivo por Claro Sports el día 5 del atletismo en Santo Domingo 2026, con finales femeniles y varoniles este viernes 7 de agosto

El atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 vive este viernes 7 de agosto una nueva jornada de finales en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La actividad del día comenzará a las 17:00 horas de República Dominicana, 15:00 horas del centro de México, con el salto con pértiga femenil, y podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports en México.

El programa contempla finales femeniles y varoniles en pista y campo. Después del salto con pértiga se disputarán el salto de altura femenil, lanzamiento de disco femenil, 800 metros varonil y femenil, 3,000 metros con obstáculos en ambas ramas y salto triple varonil. Más tarde llegará una de las pruebas de fondo de la jornada con la final de los 10,000 metros varoniles, programada para las 19:05 horas de Santo Domingo.

La quinta jornada de finales en pista cerrará con la velocidad por equipos. Los relevos 4×400 metros varoniles están programados para las 20:00 horas locales, mientras que la final femenil del 4×400 arrancará a las 20:15, equivalentes a las 18:00 y 18:15 horas del centro de México, respectivamente. Sigue en vivo por Claro Sports los resultados, las marcas y la definición de las medallas del atletismo de Santo Domingo 2026.

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