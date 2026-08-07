Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado halterofilia 77kg femenil en directo

Sigue en vivo y en directo la apasionante definición por el podio en halterofilia 77 kg femenil en la multiplataforma de Claro Sports

Sigue de cerca cada levantamiento y la lucha por las medallas en la categoría de 77 kg femenil de halterofilia dentro de los Juegos Centroamericanos 2026. Las mejores atletas de la región se enfrentan en una prueba donde la fuerza, la precisión técnica y la estrategia sobre la tarima determinarán a la nueva campeona centroamericana. No te pierdas ningún detalle del arranque y el envión en una competencia que promete emociones de principio a fin.

Sintoniza la transmisión completamente en vivo y en directo a través de la señal y las plataformas digitales de Claro Sports. Acompaña a nuestros especialistas para disfrutar del análisis minuto a minuto, el seguimiento de los pesos intentados y toda la intensidad de la halterofilia con la mejor calidad de cobertura. ¡Conéctate y apoya a tus favoritas en su camino a la gloria deportiva!

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