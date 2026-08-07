LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 2 hoy 7 de agosto desde Nueva York

LIV Golf Nueva York 2026 disputa este viernes su Ronda 2 en Bedminster, con Joaquín Niemann como líder y transmisión en vivo por Claro Sports

La actividad del LIV Golf Nueva York 2026 continúa este viernes 7 de agosto con la disputa de la Ronda 2 desde el Trump National Golf Club Bedminster, escenario que recibe el torneo del 6 al 9 de agosto. La segunda jornada está programada para comenzar a las 10:05 horas locales, 8:05 horas del centro de México, con las principales figuras del circuito nuevamente en acción. Sigue la transmisión en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

El chileno Joaquín Niemann llega a la segunda ronda como líder de la clasificación individual después de firmar una tarjeta de 64 golpes, siete bajo par (-7) en su recorrido inicial. Ian Poulter y Lucas Herbert aparecen como sus principales perseguidores con cinco bajo par (-5), mientras Thomas Pieters y Brendan Steele comparten el cuarto puesto con tres bajo par (-3).

La representación mexicana también buscará escalar posiciones durante la jornada. Abraham Ancer y Carlos Ortiz terminaron la primera ronda en par de campo, con 71 golpes, resultado que los dejó empatados en el puesto 14 antes del segundo recorrido. Con puntos importantes en juego en uno de los últimos eventos de la temporada, la batalla por la clasificación individual y por equipos continúa este viernes en Bedminster. No te pierdas la Ronda 2 del LIV Golf Nueva York 2026 en vivo por Claro Sports.

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