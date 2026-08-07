Longines Global Champions Tour Londres 2026, en vivo Día 1

Sigue en vivo el Día 1 del Longines Global Champions Tour Londres 2026, con los mejores jinetes del mundo en acción a través de Claro Sports

El Longines Global Champions Tour Londres 2026 comienza este viernes 7 de agosto con una jornada cargada de actividad en el histórico Royal Hospital Chelsea, escenario que recibirá durante tres días a algunos de los mejores jinetes y caballos del circuito internacional de salto ecuestre. La parada británica se disputará del 7 al 9 de agosto y aparece en un momento importante de la temporada, con puntos clave en juego tanto en la clasificación individual como por equipos.

El Día 1 contempla distintas pruebas CSI2 y CSI5, entre las que destaca el CSI5 de 1.60 metros clasificatorio para el Grand Prix, además de las dos rondas de la competencia por equipos GCL of London. La actividad servirá para comenzar a definir a los principales candidatos de una fecha que tendrá como evento estelar el Longines Global Champions Tour Grand Prix of London el domingo 9 de agosto.

Sigue en vivo el Día 1 del Longines Global Champions Tour Londres 2026 a través de Claro Sports, con la élite del hipismo mundial enfrentando recorridos donde la velocidad, la precisión y los derribos pueden marcar la diferencia. La transmisión de Claro Sports acompaña desde este viernes la actividad de una de las paradas más reconocidas del calendario internacional.

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