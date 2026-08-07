Mari Sánchez se viste de oro y fortalece la cosecha colombiana en las pesas de Santo Domingo 2026

En las pruebas de 77 kilogramos, la deportista colombiana logró dos preseas doradas tras obtener el mejor arranque y envión.

Mari Sánchez logra medalla | Comité Olímpico Colombiano

Más títulos para Colombia. Ha sido una participación imparable para la legión ‘Tricolor’ en el levantamiento de pesas, donde Yulieth Rodríguez y Yeison López pudieron consagrarse en lo más alto del podio. Faltaba una tercera protagonista: Mari Leivis Sánchez, medallista de plata en Paris 2024.

Demostrando toda su experiencia, Sánchez se impuso en las dos pruebas de la categoría correspondiente a los 77 kilogramos. En el arranque, levantó el mayor peso para superar a la mexicana Aremi Fuentes y la dominicana Daiana Serrano, quienes completaron el podio de la prueba. Así mismo, durante el envión, alzó su mejor marca de 140 para asegurar el segundo oro.

La cafetera falló en el primer intento de 107 kilogramos. Sin embargo, para la segunda oportunidad, logró cumplir con el examen de 108, un kilo más frente a su primer asalto. Ya se aseguraba la medalla de oro con ese lanzamiento, pero no se conformó y terminó levantando 112 en total, cinco más respecto a la plata.

ORO! ORO! ORO!



Mari Sánchez se impone en el Arranque de los 77kgs, tras levantar 112k.



La Selección Colombia de Levantamiento de Pesas sigue sumando títulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. pic.twitter.com/Qi5pk562IG — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 7, 2026

Respecto al envión, la colombiana tuvo su mejor marca en el segundo intento. En principio levantó los 135 kilogramos, pero después mejoró el registro con 140. Ya para los 143 no fue posible, pero ya tenía el segundo oro en su alcance.

Respecto a la prueba de fondo, se completó el podio con Fuentes y Serrano, al igual que en el arranque. La mexicana obtuvo su mejor registro con 133, mientras que Serrano aseguró bronce con 130 en el primer intento.

ORO! ORO! ORO! OTRO ORO PARA COLOMBIA!



Mari Sánchez también dominó el Envión de los 77 kgs, y obtuvo una marca a de 140 kilogramos para quedarse con su segundo título.



Sexto ORO del día para Colombia en el Levantamiento de Pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. pic.twitter.com/JsM9ynnYa9 — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 7, 2026

Así las cosas, en el pabellón, Sánchez se unió a la lista de medallistas colombianos en el levantamiento de pesas. Se trata de la decimocuarta presea, décima de oro, para la delegación cafetera.

Medallistas de oro colombianos en levantamiento de pesas

Así va la cosecha cafetera con la obtención de Mari Sánchez:

Duván Ferrer – 60 kg de arranque.

Héctor García – 65 kg de arranque.

Yeison López – 88 kg de envión.

Yeison López – 88 kg de envión.

Karen Mosquera – 63 kg de envión.

Karen Mosquera – 63 kg de arranque.

Julieth Rodríguez – 69 kg de envión.

Julieth Rodríguez – 69 kg de arranque.

Mari Leivis Sánchez – 77 kg de envión.

Mari Leivis Sánchez – 77 kg de arranque.

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