MLS supera a la Liga MX en la primera jornada de la Leagues Cup

La liga estadounidense dominó la primera jornada del torneo binacional con 11 victorias frente a siete de los equipos mexicanos

La primera jornada de la Leagues Cup dejó a la MLS con ventaja en el enfrentamiento directo ante la Liga MX. Después de los primeros 18 partidos del torneo binacional, los clubes estadounidenses cerraron la fecha con 11 victorias, por siete de los equipos mexicanos.

La diferencia también se refleja en la efectividad de ambas ligas durante el arranque de la competencia. Hasta el momento, los representantes de la MLS registran un 61.1 por ciento de victorias, mientras que los conjuntos de la Liga MX alcanzan un 38.9 por ciento.

Los equipos mexicanos que consiguieron comenzar con triunfo fueron Juárez, Atlante, León, Toluca, Cruz Azul, América y Tigres, que lograron sumar en una primera fecha marcada por el enfrentamiento directo entre ambas competiciones.

En el caso de Tigres, el resultado se definió desde la tanda de penales, formato contemplado por el reglamento de la Leagues Cup y que permitió a los felinos quedarse con el punto adicional después de la igualdad en el tiempo reglamentario.

Por su parte, los clubes de la MLS consiguieron imponerse en 11 de los 18 enfrentamientos disputados durante la primera jornada, una diferencia que colocó desde el inicio a los representantes estadounidenses por encima de los mexicanos.

El balance vuelve a alimentar uno de los debates que rodean a la Leagues Cup desde sus primeras ediciones: la comparación deportiva entre la Liga MX y la MLS, dos competiciones que se enfrentan de manera directa durante el torneo.

Sin embargo, la fase inicial apenas comienza y todavía quedan encuentros por disputarse. Los clubes mexicanos tendrán la oportunidad de reducir la diferencia durante las siguientes fechas y mejorar su posición rumbo a la clasificación a la siguiente ronda.

La primera jornada quedó en manos de la MLS, pero el panorama todavía puede cambiar. La Liga MX buscará responder dentro de la cancha y revertir una estadística que, después de los primeros 18 partidos, favorece a los clubes estadounidenses.

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