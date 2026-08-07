Rodrigo Contreras busca tranquilidad y Millonarios puede dársela: el club está dispuesto a comprarlo

Rodrigo Contreras espera que Millonarios ejecute la opción de compra para quedarse en el club y poder organizar mejor su vida personal.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios | Vizzor Image

Un jugador que ha marcado una diferencia en Millonarios es Rodrigo Contreras, delantero que llegó como refuerzo a inicios de este año a las toldas del ‘Embajador’. Su aporte goleador y su entrega en la cancha son aspectos que hacen que sea uno de los infaltables en el esquema de Fabián Bustos, ademas del cariño que le tienen los hinchas.

El argentino está concentrado junto a sus compañeros en poder superar el flojo rendimiento deportivo general del semestre anterior del equipo bogotano, algo que por ahora va mejorando. El elenco capitalino superó la caída ante Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga BetPlay y suma dos triunfos al hilo, logrando también el arco en cero.

Eso es un bálsamo motivacional tanto para los futbolistas como para el entrenador, esto en miras de seguir por ese camino. Si bien la concentración está en ser protagonistas, algo que no se puede dejar de lado son las decisiones con respecto al plantel, sobre todo de hombres como Contreras que son fundamentales.

Millonarios, con la firme intención de comprar a Rodrigo Contreras

Vale la pena mencionar que el atacante extranjero está bajo condición de préstamo en Millonarios y que esa cesión en teoría culmina este mes de diciembre. En esa negociación cuando fichó con el ‘Azul’, se estableció una opción de compra la cual se pactó con Deportes Antofagasta, el club dueño de su pase.

Todo indica que ya está cuadrado que se ejecute esa opción, reveló el propio jugador en una entrevista con el Vbar de Caracol Radio. “Todos saben que a mí se me hace muy difícil estar lejos de mi hijo, la verdad no es fácil, llevo tres años y medio estando lejos de él”, arrancó diciendo.

“El club me dio la palabra que iban a hacer el uso de la opción de compra ahora, así que mi representante llega la semana que viene para poder ver si eso se da para también yo poder organizar un poco mi vida, a ver si puedo traer a mi familia para acá, que estén cerca mío”, añadió Contreras.

“Necesito que el club me dé esa tranquilidad para yo poder tener una estabilidad y poder brindarle a mi familia. La ecuación cambia, pero ahora la semana que viene esperemos que esto se pueda agilizar para que yo pueda organizar mi semestre y los años que tenga de contrato”, concluyó Rodrigo.

Así las cosas, resta esperar que esas reuniones que vienen entre las partes logren llegar a un buen puerto y se pueda dar la continuidad del atacante en Millonarios. De momento él y sus compañeros deben preparar de la mejor manera el partido contra Independiente Medellín, pactado para este lunes 10 de agosto.

Le puede interesar