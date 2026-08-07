Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado boxeo finales femenil y varonil en directo

Disfruta en vivo online la transmisión de las finales de boxeo varonil y femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llega a su momento cumbre con una jornada llena de emoción, técnica y poder sobre el cuadrilátero. Las grandes figuras de la región disputan este viernes 8 de agosto las medallas de oro en las finales varoniles y femeniles desde el Pabellón de Combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en una cartelera que reúne a los mejores exponentes del pugilismo de la región. México, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Colombia, Puerto Rico y Guatemala protagonizan enfrentamientos de alto nivel en busca de la gloria regional.

Vive cada golpe, cada estrategia y cada definición por el título a través de Claro Sports, la casa de los grandes eventos deportivos. La emoción del boxeo de Santo Domingo 2026 estará en vivo con una cobertura especial que llevará hasta tu pantalla los combates por el oro, donde campeones consagrados y nuevos talentos buscarán escribir su nombre en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¡No te pierdas las finales de boxeo, solo por Claro Sports!

Finales femeniles

51 kg: Valeria Amparán (México) vs Irismar Cardozo (Venezuela)

54 kg: Estefani Almanzar (República Dominicana) vs Diana Maestre (Venezuela)

57 kg: Guadalupe Torres (México) vs Omailyn Alcalá (Venezuela)

60 kg: Krisandy Ríos (Venezuela) vs Paula Hernández (México)

65 kg: Darianne Hernández (México) vs María Chiroy (Guatemala)

70 kg: Stephanie Piñeiro (Puerto Rico) vs Dayira Mesa (Cuba)

75 kg: Lorien Alonso (México) vs Maryelis Yriza (Venezuela)

Finales varoniles

55 kg: Junior Alcántara (República Dominicana) vs Alejandro Claro (Cuba)

60 kg: Disney Medina (República Dominicana) vs Wilson Solórzano (Venezuela)

65 kg: Hugo Barrón (México) vs Miguel Ángel Encarnación (República Dominicana)

70 kg: Ricardo Cuello (República Dominicana) vs Yusnier Sorsano (Cuba)

80 kg: Noel Pacheco (República Dominicana) vs Diego Pereyra (Venezuela)

90 kg: Julio César La Cruz (Cuba) vs Cristian Pinales (República Dominicana)

+90 kg: Javier Cruz (México) vs Juan Pablo Patiño (Colombia)

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