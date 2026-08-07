Joaquín Niemann se escapa en LIV Golf Nueva York tras otra ronda sin errores

El chileno completó otra tarjeta sin bogeys en Bedminster, llegó a -13 y tomó cinco golpes de ventaja antes de la definición del torneo

Joaquín Niemann mantiene el control del LIV Golf Nueva York 2026 después de completar una segunda jornada que confirmó el dominio mostrado desde el inicio del torneo. El golfista chileno firmó este viernes una tarjeta de 65 golpes, seis bajo par, para alcanzar un acumulado de -13 tras 36 hoyos y ampliar su ventaja en la cima de la clasificación individual. Su actuación también permitió que Torque GC conservara el liderato en la competencia por equipos antes de las rondas decisivas en el Trump National Golf Club Bedminster.

Niemann firma otro recorrido sin bogeys y aumenta su ventaja

El jugador de Torque GC acumula un -13 total | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El chileno comenzó el campeonato con una tarjeta de 64 golpes (-7) y volvió a mantenerse por debajo del par en la segunda ronda. Con su 65 del viernes, Niemann llegó a -13 y estableció una diferencia de cinco golpes sobre Lee Westwood, quien ocupa el segundo puesto con -8. Además, el capitán de Torque GC completó sus primeros 36 hoyos sin registrar un solo bogey, una regularidad que le permitió tomar distancia del resto del field.

La construcción de su segunda vuelta comenzó rápidamente. Niemann consiguió birdies en los hoyos 2, 3 y 5, antes de volver a descontarle golpes al campo en el 8 y el 9. Después mantuvo el par durante buena parte de la segunda mitad del recorrido y llegó al hoyo 18 todavía sin errores. En ese par 5 dejó su segundo golpe en posición para buscar el águila; aunque no convirtió esa oportunidad, cerró con birdie para completar otra jornada de seis bajo par.

El rendimiento del chileno también queda reflejado en las estadísticas oficiales de LIV Golf. Después de dos rondas aparece primero del torneo en Strokes Gained: Off the Tee, con +2.79, y también encabeza Strokes Gained: Approach, con +8.28. Esos números muestran la diferencia que ha construido principalmente desde el tee y con sus golpes hacia el green, dos apartados que le han permitido generar oportunidades de birdie sin asumir demasiados riesgos en un campo que ha complicado a buena parte de los participantes.

La principal reacción entre sus perseguidores llegó por parte de Lee Westwood. El inglés, de 53 años, también completó una tarjeta de 65 golpes (-6) y avanzó hasta la segunda posición con -8. Sergio García igualó ese registro de 65 y quedó tercero con -7, seis impactos detrás de Niemann. Más atrás, Tom McKibbin y Harold Varner III comparten la cuarta plaza con -6, mientras Richard Bland protagonizó la ronda más baja del día con 64 golpes, siete bajo par, para colocarse en -5.

La ventaja de cinco golpes coloca a Niemann en una posición favorable de cara a la definición, pero todavía con golf por disputar en Bedminster. Su principal tarea será conservar la precisión que mostró durante las primeras dos jornadas y evitar que Westwood, García o alguno de los jugadores que vienen desde posiciones posteriores reduzcan rápidamente la diferencia. Por ahora, el chileno ha logrado combinar agresividad para buscar birdies con una tarjeta completamente limpia de bogeys.

Torque GC acompaña el dominio de Niemann en Bedminster

La actuación de Niemann también tiene efecto directo sobre la clasificación por equipos. Torque GC terminó las primeras dos rondas como líder con un acumulado de -9, manteniéndose por delante de HyFlyers GC, segundo con -4, y Ripper GC, que aparece tercero con -2. El rendimiento de su capitán ha sido el principal impulso para que la escuadra latinoamericana se mantenga al frente del torneo colectivo.

El resto de los integrantes de Torque tuvo una jornada más contenida. Abraham Ancer registró 72 golpes, mientras Carlos Ortiz y Sebastián Muñoz completaron recorridos de 71, resultados suficientes para acompañar la producción de Niemann y evitar que el equipo perdiera la ventaja construida durante la ronda inaugural. En la clasificación individual, Ortiz se encuentra en par, Ancer en +1 y Muñoz en +3 después de los primeros 36 hoyos.

La segunda jornada también dejó movimientos entre algunos de los principales nombres del circuito. Jon Rahm quedó con +1 en el acumulado y Bryson DeChambeau terminó con +8, resultados que los mantienen lejos de la lucha inmediata por el primer puesto en Nueva York. Sergio García, en cambio, logró colocarse entre los aspirantes gracias a su vuelta de seis bajo par y aparece como uno de los jugadores con posibilidades de presionar a Niemann si consigue mantener ese ritmo.

Niemann llegará así a la siguiente ronda con el torneo bajo control y una diferencia considerable respecto de sus perseguidores. Después de 36 hoyos suma 13 golpes bajo par, no ha cometido bogeys y lidera tanto desde el tee como en los golpes de aproximación, una combinación que explica la distancia conseguida en Bedminster. Torque GC también parte desde la primera posición por equipos, por lo que el chileno tendrá la oportunidad de convertir su rendimiento individual en una jornada decisiva para ambos lideratos.

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