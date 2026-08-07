México, a una victoria de calificar al torneo olímpico de fútbol

La victoria de Estados Unidos ante Costa Rica hace que el juego del viernes en el Azteca ante Canadá sea la ‘final’ para el tricolor

La selección mexicana sub 20 tendrá este viernes 7 de agosto una cita clave ante Canadá en las semifinales del Premundial de la Concacaf. Un torneo que ya repartió los cuatro boletos para el Mundial de la categoría, pero que también otorga el único boleto de la región para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Con la reducción de plazas para el fútbol varonil en LA28, solo dos equipos de la Concacaf irán al torneo olímpico. Estados Unidos, por ser sede, tiene uno de ellos sin importar lo que pase en el Premundial, mientras que el otro cupo lo definirá el Premundial que se disputa en Puebla y la CDMX.

Con la victoria del equipo de las barras y las estrellas ante Costa Rica en el primer partido de este 7 de agosto, eso convierte a la otra semifinal en una auténtica final para la selección mexicana, ya que el que gane el juego entre México y Canadá será el segundo representante de la Concacaf para los siguientes Juegos Olímpicos.

Así que México tiene una ruta clara para conseguir la clasificación. Si vence a Canadá, sea en tiempo regular, prórroga o penaltis, el conjunto azteca obtendrá de forma automática el boleto olímpico, ya que el equipo estadounidense cuenta con su plaza asegurada como anfitrión de la competencia. Ya no sería necesario ser campeón del Premundial sub 20; ser finalista da el pase.

El equipo dirigido por Álex Diego llega con una ventaja importante: el partido ante la selección de la hoja de maple se disputará en el Estadio Azteca. El Coloso de Santa Úrsula será la sede de la etapa definitiva del Campeonato sub 20 de la Concacaf, después de que las primeras fases del certamen tuvieron lugar en Puebla.

¿Qué equipos de la Concacaf irán al Mundial sub 20?

El Premundial de la Concacaf, que comenzó el pasado 24 de julio y terminará el próximo 9 de agosto, ya entregó uno de sus premios principales. México, Canadá, Estados Unidos y Costa Rica, los cuatro semifinalistas, tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo Sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, sin importar lo que ocurra en sus respectivos partidos de esta ronda.

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