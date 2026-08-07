Richard Ríos, en el radar de Newcastle para cubrir un preocupante vacío

El volante podría reemplazar a Bruno Guimaraes, quien podría llegar al Arsenal en la Premier League.

Richard Ríos, jugador del Benfica | PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

El mercado de los jugadores colombianos sigue muy activo en Europa. Ahora las miradas van tomando foco a Richard Ríos, volante del Benfica que no tuvo su mejor actuación en el Mundial 2026, pero tampoco deja de ser importante en los planes del equipo portugués. No pensarían dejarlo ir a cambio de una importante suma de dinero.

Ríos llegó hace una temporada a las ‘Águilas’, recibiendo el espaldarazo de José Mourinho en buena parte de la temporada. Se adueñó de la titular y logró marcas de relevancia para el cuadro lusitano. En total su marcas sumaron ocho goles y seis asistencias en 18 apariciones, nada mal para un volante de primera línea.

Mucho se habló de su futuro. Quizás para algunos fue diciente que no arrancara como titular en los primeros duelos por Europa League. Disputó 25′ en la goleada 5-0 ante el FC St. Gallen, así como otros 26′ en otra paliza 6-1 a manos del Hearts de Escocia. Desde Portugal indican que no es tan clave para Marco Silva, por lo que podría salir del club.

Richard Ríos entra en el radar del Newcastle

Desde Europa afirman que el club inglés mira cerquita toda la actividad del volante antioqueño. Por ahora afronta un dolor de cabeza por la salida inminente de Bruno Guimaraes, volante brasileño, quien recalaría en el Arsenal. El cuadro de St. James Park necesita reforzarse con nombres de peso, pues dejó ir a figuras importantes como Anthony Gordon, Sandro Tonali y ahora el capitán brasileño.

De acuerdo con Football Insider, el Newcastle ha fijado su interés por Ríos de cara a las últimas semanas del mercado de pases. “El jugador regresó recientemente al gigante portugués después de participar en el Mundial con Colombia. El Napoli también parece estar interesado en hacerse con sus servicios”, se escribió en el artículo acerca de ese interés.

Respecto al Benfica, se podría sentar en la mesa con alguno de los equipos interesados si ponen 40 millones de euros. Esta es la gran condición para adelantar alguna posible partida del volante, a sus 26 años, rumbo a una de las ligas ‘top’ de Europa.

Por lo pronto, Ríos sigue formando parte de la preparación de Marco Silva para el arranque oficial de temporada. El primer examen del Benfica, por la Primeira Liga, será este domingo 9 de agosto en casa frente al Viseu. Posteriormente tendrá la revancha, el jueves 13, ante el Hearts por la Europa League.

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