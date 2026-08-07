Costa Rica vs Estados Unidos: resumen, goles y resultado del partido, Premundial sub 20 Concacaf 2026

Estados Unidos venció 2-0 a Costa Rica y avanzó a la final del Premundial Sub-20 tras imponer condiciones y aprovechar sus oportunidades.

Estados Unidos vs Costa Rica, Premundial sub 20 Concacaf | Claro Sports

Estados Unidos derrotó 2-0 a Costa Rica para instalarse en la final del Premundial Sub-20 de la Concacaf. Después de marcharse al descanso con ventaja gracias a un gol de Rubén Ramos, el conjunto de las barras y las estrellas controló el segundo tiempo, generó las oportunidades más peligrosas y terminó sentenciando el encuentro con un tanto de Applewhite en una jugada a balón parado.

Costa Rica intentó reaccionar tras el descanso y generó varias aproximaciones claras. Incluso estuvo cerca del empate en un balón parado, cuando Valentine sacó un potente disparo que dejó un rebote en el área chica, pero una barrida milagrosa de la defensa estadounidense evitó el remate. Más adelante, los ticos desperdiciaron otra ocasión con un cabezazo desviado y continuaron buscando el descuento, aunque la falta de puntería les impidió meterse nuevamente en el partido.

Estados Unidos, por su parte, nunca dejó de atacar. Antes del segundo gol rozó la anotación en varias ocasiones, obligando al arquero costarricense a intervenir y encontrando también bloqueos defensivos dentro del área. Ya con el 2-0 en el marcador, administró la posesión, hizo correr el reloj y estuvo cerca del tercero con una jugada llena de recursos técnicos. Costa Rica terminó resignada en los minutos finales, mientras el USMNT aseguró su boleto a la gran final del torneo.

FIN DEL PARTIDO: Costa Rica 0-2 Estados Unidos

Costa Rica 0-2 Estados Unidos | Minuto 92 | Se acabó el partido. Estados Unidos es finalista del Premundial sub 20 de la Concacaf.

Costa Rica 0-2 Estados Unidos | Minuto 90 | Se agregan dos minutos. Costa Rica luce resignado y Estados Unidos será finalista.

Costa Rica 0-2 Estados Unidos | Minuto 88 | Costa Rica busca descontar. El conjunto tico intenta sorprender con una chilena que sale sin dirección y, en el rebote, un jugador abanica sin lograr hacer buen contacto con el balón.

Costa Rica 0-2 Estados Unidos | Minuto 87 | El USMNT se luce con un túnel y un taquito en una serie de toques dentro del área que termina con un remate a portería. Sin embargo, un defensor costarricense se cruza a tiempo y bloquea el disparo, evitando el tercer gol.

Costa Rica 0-2 Estados Unidos | Minuto 85 | Shaw corta un contragolpe peligroso de Costa Rica con una falta estratégica. Tarjeta amarilla para el contención de las barras y las estrellas. Sexto amonestado del partido.

Costa Rica 0-2 Estados Unidos | Minuto 82 | Último cambio para el USMNT. Sale Mussenden y entra Brandon Dayes

Costa Rica 0-2 Estados Unidos | Minuto 82 | Centro de Torquato interceptado por la defensa tica. Será tiro de esquina para Estados Unidos.

Costa Rica 0-2 Estados Unidos | Minuto 82 | El USMNT calma las acciones en los minutos finales. Costa Rica intenta presionar, pero las barras y las estrellas juegan con mucha calma.

Costa Rica 0-2 Estados Unidos | Minuto 79 | Estados Unidos será finalista del Premundial sub 20 de la Concacaf. México y Canadá se verán las caras en un duelo directo por un boleto a Los Angeles 2028.

Costa Rica 0-2 Estados Unidos | Minuto 77 | Dos cambios de Costa Rica en busca del milagro. Salen Emmanuel Hernández y Garro; ingresan Jeremy Hernández y Leal.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

Costa Rica 0-2 Estados Unidos | Minuto 77 | El conjunto estadounidense aprovechó una jugada a balón parado para duplicar su ventaja. Applewhite rompió la trampa del fuera de lugar tras un centro en un tiro libre, entró completamente solo al área chica y, ante la nula salida del guardameta, definió de pierna derecha para mandar el balón al fondo de la portería.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 75 | Otro cambio para Estados Unidos. Sale Contreras entra Torquato.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 74 | Estados Unidos retoma control de la pelota. Mueven lento, de lado a lado y enfrían las acciones ante los silbidos de la grada.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 72 | Ha faltado puntería en la segunda mitad. Tanto Costa Rica como Estados Unidos han generado oportunidades claras de gol, pero ninguno ha logrado capitalizarlas y el marcador permanece sin cambios.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 70 | ¡Otra vez cerca Costa Rica! Un centro preciso dejó el balón a modo para el remate de cabeza del delantero, pero su intento se fue desviado

¡SE SALVA ESTADOS UNIDOS!

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 68 | ¡La más clara de Costa Rica! En una acción a balón parado, el centro fue rechazado por la defensa estadounidense, pero Valentine tomó el rebote desde fuera del área y sacó un potente disparo. El arquero dio rebote y dejó la pelota viva en el área chica, donde apareció una barrida milagrosa de la defensa de Estados Unidos para impedir el segundo remate y mandar el balón a tiro de esquina.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 67 | ¡Otra para el USMNT! Estados Unidos armó una gran jugada colectiva para meterse al área, pero el guardameta costarricense reaccionó con un gran achique para cerrar los ángulos y rechazar el disparo. El rebote quedó en los pies de Klapija, quien probó desde media distancia, aunque su remate se fue desviado.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 66 | Estados Unidos mueve el balón con paciencia y hace correr el reloj. Costa Rica no consigue presionar alto ni recuperar la posesión, mientras el tiempo comienza a agotarse para intentar la remontada.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 64 | Cambio para Costa Rica. Entra Barley y sale Hernández.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 63 | Llegan los cambios para el USMNT. Vanney, Sánchez y Swan dejaron el terreno de juego, mientras que Oyharçabal, Guske y Klapija ingresaron para refrescar al equipo.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 62 | Estados Unidos prepara tres sustituciones. Costa Rica tenía oportunidad a la contra, pero un resbalón le regresa la pelota al USMNT.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 60 | Costa Rica está obligado a reaccionar. Se ve cerca el segundo gol de las barras y las estrellas que sentenciaría el partido en la cancha del Azteca.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 58 | ¡RAAAAAAAAAAAAAMOOOOOOOOOS! Zurdazo potente desde la frontal del área y el arquero reacciona con un manotazo para enviar a tiro de esquina.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 56 | La banda derecha es un auténtico callejón. Ramos recibió un pase filtrado, llegó hasta línea de fondo y mandó una diagonal que la defensa tica alcanzó a desviar. El rechace estuvo cerca de terminar en autogol. Será tiro de esquina

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 55 | ¡Insiste Estados Unidos! El conjunto estadounidense carga una y otra vez con centros al área que ponen en aprietos a la defensa tica. Costa Rica ha logrado rechazar cada envío, pero sufre ante la verticalidad del rival y los espacios que está dejando en el fondo.

¡CERCAAAAAAAA!

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 54 | Contreras aprovechó un resbalón de Valentine para escaparse por la banda derecha y llegar hasta la línea de fondo. El atacante levantó la cabeza y mandó una diagonal retrasada, pero la defensa costarricense apareció a tiempo para cortar el servicio y evitar el peligro.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 51 | Estados Unidos recupera el control de la pelota, y empieza a presionar a los centroamericanos. Brown intenta un disparo de larga distancia que se va muy por encima del larguero.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 48 | Costa Rica realizó dos modificaciones: Aguilar y Estrada dejaron el terreno de juego para dar ingreso a Palmer y Pérez.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 47 | ¡PIDEN PENAL! El VAR revisó de forma silenciosa la posible falta a favor de Costa Rica, pero no se sancionó al existir un fuera de lugar previo. Pelota para Estados Unidos

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 45 | ¡Arranca la segunda parte! Ya rueda la pelota en la cancha de la Ciudad de México. Costa Rica busca una remontada importante ante el cuadro de las barras

Final del primer tiempo | Costa Rica 0-1 Estados Unidos

Estados Unidos se va al descanso con ventaja de 1-0 sobre Costa Rica en la semifinal del Premundial Sub-20, después de una primera mitad en la que tuvo mayor control del balón y generó las ocasiones más claras. El gol llegó al minuto 36 por conducto de Rubén Ramos, quien aprovechó una mala colocación defensiva y sacó un potente disparo desde fuera del área para vencer al arquero costarricense.

Costa Rica tuvo dificultades para salir con claridad durante buena parte del primer tiempo, aunque en los minutos finales logró adelantar líneas y generar mayor peligro. El conjunto tico estuvo cerca del empate en el agregado con una llegada por la banda izquierda que terminó en un disparo desviado a tiro de esquina, pero Estados Unidos logró conservar la mínima ventaja antes del descanso.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 45+1 | ¡La tuvo Costa Rica! El conjunto tico ataca por la banda izquierda y termina la jugada con un potente disparo que la defensa alcanza a mandar al tiro de esquina.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 42 | ¡Costa Rica busca el empate! Un centro peligroso llega al área estadounidense, pero el balón termina por un costado de la portería.

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 38 | ¡Tarjeta amarilla! Applewhite es amonestado después de una fuerte entrada en el centro del campo.

¡GOOOOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS! ¡Ramos! | Costa Rica 0-1 Estados Unidos

Costa Rica 0-1 Estados Unidos | Minuto 36 | ¡GOOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS! Rubén Ramos aprovecha que la defensa costarricense estaba mal posicionada y conecta un potente disparo desde fuera del área para abrir el marcador.

Ruben Ramos moves the USA closer to the Final 💪 pic.twitter.com/gtcio0K0iq — Concacaf (@Concacaf) August 7, 2026

Costa Rica 0-0 Estados Unidos | Minuto 34 | ¡Avisó Rubén Ramos! El atacante estadounidense saca un disparo que pasa apenas por encima de la portería de Costa Rica.

Costa Rica 0-0 Estados Unidos | Minuto 26 | Estados Unidos vuelve a generar peligro en un tiro de esquina. El remate aparece en el primer poste, pero el arquero de Costa Rica alcanza a desviar el balón.

Costa Rica 0-0 Estados Unidos | Minuto 22 | ¡Cerca Estados Unidos! Rubén Ramos gana por arriba y conecta un remate de cabeza, aunque el balón termina directamente en las manos del portero.

Costa Rica 0-0 Estados Unidos | Minuto 20 | ¡Amarilla para Costa Rica! Aguilar recibe la tarjeta después de reclamar una decisión arbitral.

Costa Rica 0-0 Estados Unidos | Minuto 4 | ¡Primera llegada de peligro! Estados Unidos prueba con un potente disparo, pero el arquero costarricense controla el balón sin mayores problemas.

Costa Rica 0-0 Estados Unidos | Minuto 3 | Primera tarjeta amarilla del encuentro. Sánchez es amonestado después de cometer una falta sobre un futbolista de Costa Rica.

¡Arranca el partido!

Costa Rica 0-0 Estados Unidos | Minuto 1 | ¡Arranca el partido! Costa Rica y Estados Unidos se enfrentan en las Semifinales del Premundial Sub-20, con ambos equipos buscando imponer condiciones desde los primeros minutos.

Alineaciones Premundial sub 20 Concacaf 2026: así salen Costa Rica vs Estados Unidos

Costa Rica: O’Rourke; Y. Sosa, E. Brenes, D. Valentine, A. Espinoza; D. Aguilar, E. Hernández, K. Hernández, W. Ramírez; D. Garro y K. Estrada.

O’Rourke; Y. Sosa, E. Brenes, D. Valentine, A. Espinoza; D. Aguilar, E. Hernández, K. Hernández, W. Ramírez; D. Garro y K. Estrada. Estados Unidos: W. Lodmell; T. Brown, B. Dunham, C. Applewhite, J. Mussenden; C. Sanchez, A. Shaw, D. Vanney; J. Contreras, R. Ramos y C. Swan.

¿A qué hora juega Costa Rica vs Estados Unidos y dónde ver el partido del Premundial sub 20, hoy 7 de agosto?

El partido entre Estados Unidos y Costa Rica, válido por una de las semifinales del Premundial sub 20 se juega desde las 15.00 hs de México, y como ha sido habitual, será transmisión en vivo de la señal de streaming Disney Plus.

Costa Rica vs Estados Unidos: ¿Dónde ver en vivo el partido del Premundial sub 20 Concacaf 2026?

El encuentro entre Estados Unidos y Costa Rica se podrá seguir en vivo a través de Disney+ en tierras ‘ticas’ Además, en Estados Unidos, los derechos televisivos los tienen FS2, FOX Soccer Plus y Tubi en idioma inglés mientras que TUDN y ViX+, en español.

¿Quién gana el Costa Rica vs Estados Unidos, según la IA?

Estados Unidos llega con una señal importante: venció 3-1 a Guatemala en cuartos, remontando después de comenzar perdiendo y mostrando superioridad en el segundo tiempo. Costa Rica, en cambio, tuvo que trabajar muchísimo para eliminar a Haití: empató 1-1 y terminó avanzando por penales, con el arquero Ian O’Rourke como protagonista.

¿Qué necesitan para clasificar al Mundial sub 20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028?

Ambos seleccionados ya lograron la clasificación a la Copa del Mundo sub 20 por haber quedado entre los cuatro semifinalistas. De acuerdo al reglamento, los dos finalistas serán los que obtendrán un boleto a los Juegos Olímpicos.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Costa Rica vs Estados Unidos, semidinal Premundial sub 20 Concacaf!

Costa Rica y Estados Unidos se enfrentan este viernes en una de las semifinales del Campeonato sub 20 de Concacaf 2026, en un duelo que definirá al primer finalista del torneo juvenil. El encuentro se disputa en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, con dos selecciones que ya aseguraron su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

La selección costarricense llega a esta instancia después de superar una eliminatoria dramática frente a Haití. El partido de Cuartos de Final terminó 1-1 después del tiempo extra y Costa Rica se impuso 5-3 en la tanda de penales, resultado que además convirtió al conjunto tico en el único representante centroamericano entre los cuatro mejores del torneo.

Estados Unidos, por su parte, consiguió su boleto a Semifinales con una remontada 3-1 sobre Guatemala y mantiene el invicto en la competencia. Más allá del pase a la Final, el Campeonato Sub-20 también mantiene en juego la clasificación olímpica: el campeón obtendrá un boleto a Los Ángeles 2028, aunque Estados Unidos ya cuenta con su plaza por ser el país anfitrión de los Juegos.

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