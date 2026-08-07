¡Regresa a casa! Juan Fernando Quintero logra acuerdo con Independiente Medellín

El creativo retorna al ‘Poderoso’ después de casi nueve años, pero el club pone una curiosa condición.

Juan Fernando Quintero llega al Medellín | Reuters.

¡Ya hay oficialización! Después de su paso por River Plate y la Selección Colombia en la Copa del Mundo, Juan Fernando Quintero regresa al equipo de sus amores. El creativo fue anunciado como el refuerzo estelar de Independiente Medellín para el remate del año, por lo que estará bajo las órdenes de Amaranto Perea a partir de la fecha si la hinchada cumple con el requisito de abonarse.

Mucho se habló en temporadas anteriores acerca de un eventual regreso. No se había podido concretar luego de que brillara en el fútbol del exterior, incluso con un breve periplo en el Junior de Barranquilla y América de Cali. Sin embargo, la grata recordación hacia ‘Juanfer’ se dio en Argentina, especialmente en River Plate, marcando uno de los goles más importantes en la historia del club (en la final de Libertadores ante Boca en 2018).

El palmarés lo acredita. Cuatro títulos con el ‘Millonario’, además de una Copa Sudamericana con Racing hace un par de años. Luego de cumplir un ciclo, consideró que era la hora de volver a Independiente Medellín. A sus 33 años, emprende el camino de regreso al elenco paisa, que apunta a ser protagonista en el rentado local.

“Si hay algo que represente a la gente de la República Poderosa es el amor incondicional por estos colores y el hacer todos los esfuerzos necesarios para estar con el equipo de nuestros amores. Juan Fernando Quintero e Independiente Medellín tienen historia pendiente, por eso, ambos nos esforzamos por volver a estar juntos”, se rezó en el comunicado oficial.

🔴🔵 El regreso de Juanfer al Poderoso

👑🎩https://t.co/s9svm1Gh9h — DIM (@DIM_Oficial) August 7, 2026

Junto al anuncio de ‘Juanfer’, el DIM anunció tercera etapa para su plan de abonos y la cristalización del anuncio. La meta es llegar a los 40 mil hinchas, que por supuesto, se hicieron sentir en redes después del anuncio de Quintero como el flamante refuerzo para esta segunda mitad de la temporada. Por lo pronto, su nexo con el club será de un año.

“Muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el club. El amor por el Medellín supera cualquier cosa, emoción y sentimiento. Más que nada estoy muy feliz, viviendo un sueño no solo para mí, sino para mi familia, todos mis seres allegados y queridos. Este es el equipo que amo. Les agradezco en el alma a la junta directiva”, expresó ‘Juanfer’ en un video divulgado por el club.

Noticia inesperada para muchos en tiempo corto. De momento, Amaranto Perea palpita lo que será un gran juego ante Millonarios, por Liga BetPlay, donde el objetivo será estirar la buena racha de victorias. Dicho cotejo está pactado para el lunes 10 de agosto a partir de las 6:00 de la tarde en el Atanasio Girardot.

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