Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado clavados, plataforma 10 m sincronizado varonil en directo

Disfruta de una de las pruebas más esperadas de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los mejores exponentes en los clavados luchan por las medallas en la plataforma de 10 metros sincronizados varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, desde el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. Los mexicanos Randal Willars y Emilio Treviño quieren dejar de manifiesto su capacidad con una actuación que los lleve a lo más alto del podio. Sigue toda la cobertura en vivo por Claro Sports.

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