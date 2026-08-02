Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 1 de agosto de 2026

El sábado es un día que genera bastante expectativa con dos sorteos principales que prometen enormes premios mayores.

Resultados. – Lotería Boyacá.

Con la emoción propia del fin de semana, hubo día de mucha acción en los juegos de azar en Colombia durante este sábado. Dos loterías principales tuvieron los reflectores con sus enormes premios mayores y una variedad de secos interesante para animar a los jugadores. De otra parte, los chances habituales dejaron ganadores repartidos por todo el país.

Lotería de Boyacá

Resultados. – Lotería de Boyacá.

Lotería de Cauca

Resultados. – Lotería de Cauca.

Resultados de chances

Cafeterito Noche: 6678-8

6678-8 Pick 4: 0880

0880 Pick 3: 313

313 Astro Luna: 6615 – Tauro

6615 – Tauro Caribeña Noche: 4867-1

4867-1 Sinuano Noche: 5994

5994 Dorado Noche: 6031-7

6031-7 Chontico Noche: 6946-5

6946-5 Pijao de Oro Noche: 9686-0

9686-0 Motilón Noche: 1001-7

1001-7 Culona Noche: 6845

6845 Fantástica Noche: 1051-9

1051-9 Paisita Noche: 7054 – Zorro

Pasos para reclamar premios de lotería en Colombia

Lo fundamental es que el ganador revise el reglamento del juego específico en que haya participado por medio del sitio web oficial o en el reverso del tiquete. Las empresas organizadoras ponen un monto máximo que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si supera el tope, el ganador debe cumplir con pasos adicionales por protocolo de seguridad y es posible que deba reunir documentación y acercarse a oficinas especializadas. Para premios que superen $2.000.000 de pesos, es recomendable comunicarse con la línea de atención al cliente y corroborar dónde puede ser reclamado el premio.

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