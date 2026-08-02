Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 1 de agosto de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

El sábado es un día que genera bastante expectativa con dos sorteos principales que prometen enormes premios mayores.

Resultados. - Lotería Boyacá.
Resultados. – Lotería Boyacá.

Con la emoción propia del fin de semana, hubo día de mucha acción en los juegos de azar en Colombia durante este sábado. Dos loterías principales tuvieron los reflectores con sus enormes premios mayores y una variedad de secos interesante para animar a los jugadores. De otra parte, los chances habituales dejaron ganadores repartidos por todo el país.

Lotería de Boyacá

Resultados. - Lotería de Boyacá.
Resultados. – Lotería de Boyacá.

Lotería de Cauca

Resultados. - Lotería de Cauca.
Resultados. – Lotería de Cauca.

Resultados de chances

  • Cafeterito Noche: 6678-8
  • Pick 4: 0880
  • Pick 3: 313
  • Astro Luna: 6615 – Tauro
  • Caribeña Noche: 4867-1
  • Sinuano Noche: 5994
  • Dorado Noche: 6031-7
  • Chontico Noche: 6946-5
  • Pijao de Oro Noche: 9686-0
  • Motilón Noche: 1001-7
  • Culona Noche: 6845
  • Fantástica Noche: 1051-9
  • Paisita Noche: 7054 – Zorro

Pasos para reclamar premios de lotería en Colombia

Lo fundamental es que el ganador revise el reglamento del juego específico en que haya participado por medio del sitio web oficial o en el reverso del tiquete. Las empresas organizadoras ponen un monto máximo que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si supera el tope, el ganador debe cumplir con pasos adicionales por protocolo de seguridad y es posible que deba reunir documentación y acercarse a oficinas especializadas. Para premios que superen $2.000.000 de pesos, es recomendable comunicarse con la línea de atención al cliente y corroborar dónde puede ser reclamado el premio.

Te puede interesar

Resultado de MiLoto hoy, 31 de julio de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado de MiLoto hoy, 31 de julio de 2026: estos son los números ganadores

Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 31 de julio de 2026

Loterias Colombia

Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 31 de julio de 2026

Resultado de MiLoto hoy, 30 de julio de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado de MiLoto hoy, 30 de julio de 2026: estos son los números ganadores