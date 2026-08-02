Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado marcha, medio maratón varonil en directo

Una de las pruebas más relevantes del atletismo se abre espacio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 el medio maratón

Los mejores marchistas están listos para dar su mayor esfuerzo en una de las pruebas más exigentes dentro de los deportes. El Circuito Urbano del Malecon Avenue está listo para ver a los mejores exponentes y como cada uno de ellos pelea por estar en el podio de ganadores. Disfruta de la velocidad pura, la adrenalina y la emoción del medio maratón. Sigue toda la cobertura en vivo por Claro Sports.

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