Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 1 de agosto de 2026

El juego de azar de mayor popularidad en Colombia tuvo a 22 personas que se quedaron a un solo acierto de un gran premio.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Entre la oferta de los juegos de azar en Colombia el que tiene probablemente la mayor popularidad es Baloto y Revancha. Por 20 años, esta ha sido una de las actividades de suerte que más atención genera en el público por los enormes premios mayores a través de un formato sencillo. Arrancando el octavo mes del año, los acumulados siguen creciendo y 22 personas se quedaron muy cerca del máximo objetivo.

Resultados Baloto hoy, 1 de agosto de 2026

Números ganadores: 01 – 07 – 08 – 14 – 24 – 05 .

01 – 07 – 08 – 14 – 24 – . Nuevo acumulado: $60.200 millones de pesos.

Resultados revancha hoy, 1 de agosto de 2026

Números ganadores: 27 – 29 – 33 – 38 – 39 – 16 .

27 – 29 – 33 – 38 – 39 – . Nuevo acumulado: $9.600 millones de pesos.

Resultados de Baloto. – @Baloto_Colombia.

Instrucciones para jugar Baloto

El jugador debe escoger cinco números base entre el 1 y el 45, además de una súperbalota numerada del 1 al 16. La idea es apuntar a la mayor cantidad de aciertos posible, pues de eso dependerá el tamaño de premio. Una coincidencia exacta de todas las balotas significa ganar el acumulado, el cual va creciendo con cada ocasión en la que no cae. Baloto es el juego principal, pero la persona puede participar también en Revancha pagando un recargo.

¿Dónde comprar Baloto y Revancha?

Hay diversos establecimientos autorizados para la venta de este juego, como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, los cuales están identificados con el logotipo del juego. Además, desde hace un tiempo, la compañía organizadora habilitó una plataforma en su sitio web en la cual las personas pueden registrarse y hacer su pronóstico de manera digital.

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