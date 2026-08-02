Deivi Camilo Rojas y el patinaje artístico: una historia dorada que nació en un curso vacacional

Claro Sports habló en exclusiva con Deivi Camilo Rojas, campeón centroamericano de free skating en patinaje artístico.

Entrevista exclusiva con Deivi Camilo Rojas | Claro Sports | COC | Gemini IA

El patinaje artístico fue uno de los deportes que más alegrías le ha traído a Colombia. Deivi Camilo Rojas y María Paulina Pérez le brindaron medallas de oro a la delegación ‘tricolor’ en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Un deporte que en el territorio colombiano se hace complicado de practicar da sus frutos gracias a la dedicación de estos atletas.

Deivi Camilo Rojas, atleta colombiano de 22 años, se consagró campeón en la modalidad de free skating del patinaje artístico de Santo Domingo 2026. Claro Sports habló en exclusiva con el joven talento ‘tricolor’ para retratar la realidad de un patinador más que exitoso que comenzó su proceso hace más de 14 años.

¿Cuál es el sentimiento luego de consagrarse campeón centroamericano en el free skating del patinaje artístico?

“Realmente es muy lindo poder escuchar el himno de tu país llevando una medalla de oro en este caso. Y ver como tantas personas de verdad se alegran del triunfo de uno que trae mucho sacrificio y muchas más cosas detrás. Poder hoy tener esta medalla de oro colgada se siente muy lindo” afirmó Deivi Camilo Rojas.

¿Cómo fue la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

“La preparación fue un poco fuerte, empezó hace más de un mes en una competencia en Argentina donde no fue el mejor resultado. Sin embargo, tuve que pasar la página y seguirme preparando fuertemente con jornadas dobles de entrenamiento para poder recoger el mejor resultado” comentó el atleta de Colombia.

Deivi Camilo Rojas, campeón | Comité Olímpico Colombiano

¿Cuál es la clave para ser tan exitosos con tan solo 22 años?

“Hay una realidad en mi deporte y es que es un deporte de edad temprana. Llevo 14 años practicando este deporte, ya es costumbre y mucha disciplina la que llevo desde chiquito, desde que estaba en el colegio. Es dejar muchas cosas atrás para decidir seguir tus sueños, decidir subirte a un podio internacional, para escuchar el himno de tu país y para de verdad ponerte la camisa de Colombia y representar a tu país de la mejor forma” argumentó Deivi Camilo Rojas.

¿Tiene el apoyo necesario de las organizaciones deportivas colombianas correspondientes?

“Es un tema un poco fuerte. Sin embargo, he tenido apoyos del Comité Olímpico Colombiano y de mi regional, pero hay que resaltar que uno como deportista necesita de verdad mucho apoyo económico. No todas las competencias son financiadas, muchas veces tengo que estar detrás de la mano de mis papás para que me ayuden, de la gente que de verdad sigue mi proceso. Pero siento que también de eso se trata” expresó el colombiano de 22 años.

Deivi Rojas gana oro en Santo Domingo | Federación Colombiana de Patinaje

“Uno como deportista deja su vida, una vida normal de una persona del común, para dedicarse totalmente de lleno a lo que es un deporte. En mi caso yo me dedicó solamente a patinar y mis ingresos son por mis resultados. A veces queda un poco complicado porque quisiera tener ingresos de otras partes para financiar otro tipo de competencias que no puedo porque debo responder con horas de entrenamiento. Esa parte es un poco complicada. No obstante, en estos eventos de mayor magnitud hemos tenido el apoyo. Pero hay muchas competencias durante el año que muchas veces tenemos que nosotros financiar y muchas veces no tenemos de donde” afirmó Deivi Camilo Rojas.

¿Cómo llegó a este deporte?

“Yo llegué a este deporte porque yo de pequeño era una persona demasiado extrovertida e hiperactiva. Cerca a la casa donde vivía en ese momento estaban dando clases gratis de patinaje. Yo me inscribí sin decirle a mi mamá y cuando llegué le dije: “necesito que firmes clases gratis de patinaje”. Ella me apoya desde el principio porque lo veíamos más como un recreativo, fue más como un vacacional en junio-julio. Se acabaron las clases, realmente hubo talento y vieron en mi una proyección desde muy pequeño. Desde ahí ya 14 años practicando el mismo deporte” reveló el mejor patinador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

¿Cómo es un día de Deivi Camilo Rojas?

“Un día mío es levantarme y coger fuerza porque aún estando cansado debo responder con mis jornadas de entrenamiento sobre patines, gimnasio. Tengo una mascota que debo cuidar. Un día siento Deivi Rojas es bastante movido. Es estar preparándome constantemente para la siguiente competencia, este año nos ha tocado un calendario muy apretado. Hay poco tiempo para descansar. Sin embargo, siento que consigo el balance de mi tiempo y el tiempo en el deporte” completó el ‘cafetero’.

¿Qué mensaje le deja a los colombianos?

“El mensaje más grande que yo le puedo dar a Colombia, primero que todo es un mensaje de agradecimiento. Realmente Colombia es un país de deportistas, no solamente de fútbol o de deportes conocidos. Colombia tiene mucho talento para mostrar y obtener muchos más resultados. Ser parte de esta población de deportistas colombianos es muy gratificante. Sigan de verdad sus sueños y si los pequeños quieren iniciar una vida deportiva, es super recomendado. Esto es muy lindo, como la gente te apoya, como puede sobresalir cumpliendo tus sueños, divirtiéndote y siendo el mejor en lo que haces” afirmó Deivi Camilo Rojas.

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