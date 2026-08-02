Jugando Claro, en vivo | Sábado 1 de agosto

Publicado por Tania Suárez

La jornada 3 dejó resultados inesperados, equipos bajo presión y nuevos temas de debate en el análisis de Jugando Claro

La jornada 3 del Apertura 2026 dejó varios resultados para el análisis en Jugando Claro. Atlante sorprendió a Cruz Azul y le quitó el invicto al equipo dirigido por Joel Huiqui, mientras que Tigres volvió a quedarse sin triunfo y prolongó un inicio de torneo marcado por la falta de resultados.

El programa también revisará el debut de Hernán Crespo, quien comenzó su etapa al frente de su nuevo equipo con una derrota ante Rayados. Además, León se impuso a Pachuca en otro de los encuentros que marcaron la actividad del sábado 1 de agosto.

Sigue en vivo Jugando Claro, el espacio de Claro Sports dedicado al análisis del fútbol nacional e internacional. Nuestros comentaristas desmenuzan los resultados, las jugadas clave, el contexto de cada partido y las historias que están definiendo la actualidad del balompié.

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