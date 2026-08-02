Joel Huiqui tras perder el invicto con Cruz Azul: “Uno se malacostumbra a ganar siempre”

El técnico mexicano aplaudió la labor del Atlante, al que no considera como un club molesto en el Apertura 2026 de la Liga MX

Huiqui perdió su primer partido con Cruz Azul tras 11 días al frente | Reuters

Cruz Azul perdió 3-2 ante Atlante en el Estadio Azteca y dejó escapar el invicto que mantenía desde la llegada de Joel Huiqui al banquillo. Tras el encuentro de la jornada 3 del Apertura 2026, el entrenador mexicano reconoció que la derrota obliga al equipo a revisar detalles, aunque aseguró que el resultado no modifica la idea futbolística construida durante las últimas semanas.

Huiqui explicó que la competencia interna seguirá siendo uno de los ejes de su gestión. Para el técnico, el plantel cuenta con suficientes alternativas para sostener el mismo funcionamiento sin importar qué jugadores aparezcan en la alineación titular.

“Teniendo un plantel tan competitivo, el jugador que entre creo que puede dar lo mismo. La propuesta y lo que hemos estado construyendo fue generar un ambiente de competencia, en el cual el que tenga oportunidad de mostrar que entra bien al campo puede iniciar cualquier partido. El plan fue el mismo, no cambia nada”, señaló.

El entrenador también reconoció que la racha positiva pudo generar una percepción distinta dentro del entorno cementero. Cruz Azul acumuló varios encuentros sin perder y conquistó dos títulos antes de sufrir su primer tropiezo con Huiqui al frente.

“Son partidos que no son fáciles de ganar, son complejos. A veces uno se malacostumbra o se bien acostumbra a ganar siempre y hoy nos tocó perder”, comentó el estratega después del encuentro en el Estadio Azteca.

Huiqui agregó que la dinámica de los triunfos, el campeonato del Clausura 2026 y el Campeón de Campeones llevó al equipo a convivir con la victoria de manera constante. Sin embargo, recalcó que una derrota no define a los futbolistas ni al cuerpo técnico.

“El equipo tuvo muchos días de partidos sin perder y creo que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. La dinámica del triunfo, del campeonato, del Campeón de Campeones te lleva a pensar que la vida siempre es así y realmente no es así. No etiqueta a los jugadores ni a mí con el resultado”, afirmó.

Atlante no es un rival modesto

El técnico de Cruz Azul rechazó que la derrota se haya producido ante un adversario de menor jerarquía. Huiqui destacó las acciones individuales del Atlante y sostuvo que los Potros de Hierro presentaron argumentos suficientes para llevarse el partido.

“No comparto con que sea un equipo modesto. La realidad es que, dentro de las acciones de los tres goles, Atlante hizo una buena acción individual. Nuestro planteamiento siempre fue el mismo, no cambió nada”, explicó.

También señaló que el plantel mostró madurez después del resultado adverso. “Veo que les duele la derrota, pero no veo que se quejen de la derrota porque es parte del proceso”, añadió.

Cruz Azul buscó ser protagonista en el Azteca

Huiqui insistió en que Cruz Azul mantuvo su intención de asumir la iniciativa durante el encuentro. La responsabilidad del equipo, explicó, consiste en intentar imponer su propuesta incluso cuando el escenario y el marcador resultan adversos.

“Obviamente la responsabilidad es grande, siempre nuestra propuesta de juego es intentar. Nosotros tuvimos una racha de muchos días sin conocer la derrota y hoy llega, en un momento en el que tenemos que ajustar unas cosas”, declaró.

El entrenador consideró que el tropiezo aparece en un punto oportuno para corregir y reorganizar algunos aspectos. “Es un momento adecuado para reorganizar el plan, sin perder de vista qué es lo que queremos”, concluyó Huiqui tras su primera derrota como entrenador de Cruz Azul.

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