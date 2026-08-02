Piojo Herrera presume el triunfo ante Cruz Azul: “Le ganamos al mejor equipo de Primera División”

El técnico azulgrana reconoció la diferencia entre las plantillas, pero destacó la respuesta de sus futbolistas durante el comienzo del Apertura 2026

Miguel Herrera colocó el trabajo como la principal explicación del triunfo 3-2 del Atlante sobre Cruz Azul, resultado que entregó a los Potros su primera victoria desde su regreso a la Liga MX. El entrenador descartó que el marcador se explicara únicamente por la rotación utilizada por Joel Huiqui y sostuvo que su equipo superó a un plantel que continúa como campeón vigente y ganador del Campeón de Campeones.

El técnico azulgrana reconoció la diferencia entre las plantillas, pero destacó la respuesta de sus futbolistas durante el comienzo del Apertura 2026: “Trabajo, ya les dije. Soy meme aquí, pero trabajo. No hay otra fórmula: trabajar, repeticiones, entrenamientos y explicaciones. Los muchachos están bien dispuestos, todos son receptivos y eso es lo que nos tiene peleando arriba, porque lo vamos a pelear todo el tiempo”, declaró tras el encuentro.

Herrera también señaló que el Atlante está preparado para enfrentar a cualquier rival de la competencia: “Le vamos a competir a todos. Puedes ganar o perder, es consecuencia de lo que haces en la cancha. Le vamos a competir a todos, eso seguro. No vamos a bajar los brazos con nadie”, afirmó después de conseguir los primeros tres puntos del torneo.

Una de sus respuestas se produjo alrededor del lema históricamente relacionado con los Potros, utilizado por Cruz Azul durante su etapa reciente: “Qué bueno que nos copien, porque estamos otra vez, nos estamos recordando, nos están recordando todos y nos están haciendo ver”, expresó Herrera, quien retomó el tema después de la victoria en el Estadio Azteca.

El entrenador mantuvo el respeto hacia la institución cementera, pero subrayó que la frase volvió a escucharse después del resultado: “Nos da gusto que hoy nuestro lema se haya cantado por todos, con muchísimo respeto a una institución como Cruz Azul, un club extraordinario que además tiene un equipo extraordinario, que es el campeón y el campeón de campeones. Hoy le ganamos a un gran equipo, pero fue trabajo”, añadió.

La rotación utilizada por Huiqui también formó parte de la conferencia. Cruz Azul comenzó con varias modificaciones y recurrió a futbolistas como Carlos Rodríguez, José Paradela, Gabriel Fernández y Érik Lira durante el segundo tiempo: Herrera rechazó que esa decisión disminuyera el valor del triunfo azulgrana y respondió con una frase sobre los escenarios hipotéticos.

“El equipo que salió, yo lo quiero. Vamos, quisiera tener jugadores de esos en mi equipo. No me quejo, mis jugadores son extraordinarios y trabajan muy bien, pero el equipo que me presentó es un equipazo”, explicó. Herrera consideró normal que Huiqui administrara minutos después de la actividad reciente, aunque insistió en que Cruz Azul conservó una alineación con recursos suficientes.

“Después, los que dejó en la banca vienen de ganar un Campeón de Campeones y de hacer un viaje. Es normal que un técnico les dé rotación a sus jugadores cuando hay tanta carga de trabajo, pero cuando tienes ese equipo ni te preocupas por la rotación”, puntualizó el entrenador de los Potros.

Sobre el desarrollo táctico, Herrera defendió la construcción de las anotaciones de Luis Puente, Luis Calzadilla y Jhojan Julio: “Te puedes enfrentar a un equipo que iba a correr, que tenía determinación y deseo, y lo hicimos bien. Hicimos bien las cosas, jugamos bien. Nuestros goles no son de un error del rival, son bien trabajados”, aseguró.

El técnico explicó que el primer tanto respondió a una acción practicada y a las características de su delantero: “Son jugadas de un lado para otro, tiros al medio y un centro. Sabemos que tenemos un centro delantero que va muy bien por arriba y que anticipa al arquero. Me parece que todo es consecuencia de lo que trabajamos. Después, el hubiera, reitero, no existe. Acá es el hoy y lo que pasó, nada más”, agregó.

Herrera cerró con un reconocimiento para Joel Huiqui, quien sufrió su primera derrota desde que asumió la dirección técnica de Cruz Azul: “De Joel, lo único que tengo es desearle el mayor de los éxitos. Es un muchacho extraordinario, se ha preparado muy bien y avala su trabajo con toda la presión que tenía: que si se quedaba, que si no se quedaba, que tenía que ser campeón para quedarse”, comentó.

“Aguantó la presión, manejó un equipo muy bien, ganó un título con mucha personalidad y ganó el Campeón de Campeones con mucha personalidad. Tiene un equipo muy bueno y lo ha sabido manejar con la poca experiencia que puede tener hoy y con su juventud como entrenador”, continuó Herrera, antes de pedir mayor atención para los estrategas nacionales.

Te puede interesar: