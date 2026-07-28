Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: Resultado Gimnasia Finales por aparatos, rítmica y trampolín sincronizado mixto

Medallas en juego en la gimnasia de Santo Domingo 2026 con las finales de rítmica, por aparatos y trampolín sincronizado mixto

La gimnasia entrega momentos de pura elegancia y espectacularidad en Santo Domingo 2026 con la disputa de las medallas en las finales por aparatos, rítmica y la modalidad de trampolín sincronizado mixto. Las y los atletas más destacados del área buscarán impresionar a los jueces con rutinas impecables, ejecución precisa y ejecuciones de gran nivel técnico. Acompaña a las delegaciones en esta jornada decisiva en la búsqueda de subir a lo más alto del podio. Vive todas las emociones de las finales en vivo por la señal y plataformas de Claro Sports.

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