¿Cuándo finaliza el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano?

La Liga BetPlay 2026-II ya comenzó, pero los clubes aún pueden fichar jugadores. Consulte cuándo cierra el mercado de pases y las novedades del torneo.

Finaliza el Mercado de Fichajes | VizzorImage.

El mercado de fichajes continúa siendo protagonista en el fútbol colombiano mientras avanza la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Aunque el campeonato ya comenzó, los clubes todavía cuentan con varias semanas para incorporar jugadores y ajustar sus plantillas de cara al segundo semestre del año. Equipos como Millonarios, América de Cali, Junior, Atlético Nacional y Santa Fe siguen atentos a las oportunidades que ofrece la ventana de transferencias.

¿Cuándo comienza y termina el mercado de fichajes en Colombia?

De acuerdo con la información reportada ante la FIFA, el periodo oficial de transferencias en Colombia inició el 13 de julio y está previsto que finalice el 10 de agosto de 2026. Sin embargo, la propia entidad rectora del fútbol mundial aclara que cada federación tiene la posibilidad de modificar estas fechas sin previo aviso. Por ello, no se descarta que haya algún ajuste por parte de la Dimayor o la Federación Colombiana de Fútbol, especialmente teniendo en cuenta que varios clubes continúan negociando incorporaciones.

La Liga BetPlay 2026-II ya está en marcha

La edición número 103 del campeonato de la primera división colombiana comenzó el viernes 24 de julio y, pese a que la competencia ya está en disputa, el libro de pases permanece abierto. Esto permite que los equipos sigan reforzando sus plantillas durante las primeras jornadas del torneo, buscando corregir necesidades detectadas en el inicio del semestre o reemplazar futbolistas que salieron al exterior.

La actividad en el mercado ha sido constante durante las últimas semanas, con varios movimientos confirmados y otros que permanecen en negociación. La expectativa es que, conforme se acerque la fecha límite, aumente el número de anuncios oficiales por parte de los clubes del fútbol profesional colombiano.

El principal cambio para el segundo semestre

Además del mercado de fichajes, la Liga BetPlay 2026-II presenta una modificación importante en su formato de competencia. Luego de los cambios implementados a comienzos del año, para este segundo semestre regresan los cuadrangulares semifinales, un sistema tradicional que incrementa el número de partidos y vuelve más exigente la lucha por los primeros puestos.

Este formato también devuelve la importancia de la ventaja deportiva, ya que los dos mejores equipos de la fase todos contra todos obtendrán beneficios en la instancia semifinal. De esta manera, además de buscar la clasificación, los clubes tendrán un incentivo adicional para terminar en lo más alto de la tabla y afrontar con mejores condiciones la recta decisiva del campeonato.

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