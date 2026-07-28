El esquí náutico sigue dando medallas de oro para Colombia en Santo Domingo 2026: Daniela Verswyvel repite

El programa del martes traía muchas posibilidades de preseas para la representación cafetera en la disciplina acuática.

Daniela Verswyvel, en competencia. – PanamSports.

¿Ha llegado una nueva disciplina para que Colombia sea fuerte en su desempeño? Tal vez es temprano para afirmarlo, pero lo cierto es que lo que está sucediendo con el esquí náutico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 da para ilusionarse. La jornada de este martes ha traído nuevas medallas para la delegación cafetera en esa disciplina.

Varios representantes del país sudamericano esperaban por su turno de salida con posibilidad de colgarse alguna presea en diversas modalidades. El orden del día traía como primer desafío el slalom femenino, donde Daniela Verswyvel y Martina Piedrahíta aspiraban a repetir el buen desempeño de días anteriores para conseguir preseas. Y así fue, cumplieron con la expectativa.

Verswyvel fue la última del listado en realizar su ejercicio, pero terminó por convencer con su habilidad para zigzaguear a toda velocidad sobre el agua y mantener un equilibrio poderoso. Con una calificación de 4,00/55/13,00 en su presentación, desbancó a la dominicana Francesca Pigozzi (3,00/55/13,00) del primer puesto y se aseguró la distinción dorada para seguir sumando en el medallero.

Por su parte, Piedrahíta ya marchaba en el segundo lugar antes de que su compañera obrara el triunfo, así que pasó al tercer puesto. Su medalla de bronce vino a partir de una evaluación 0,50/55/13,00 entre las seis deportistas que participaron. Más atrás, la mexicana María Spaventa, la salvadoreña Sofía Zacarías y la guatemalteca Marines Granados quedaron por fuera del podio.

Lo que más ilusiona a Colombia es que quedan más posibilidades de medalla en el esquí náutico en lo que está programado para este martes. Según como avance la agenda y los resultados que se den, Claro Sports irá actualizando este mismo artículo en lo referente a esta disciplina acuática.

En desarrollo…

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