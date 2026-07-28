Peloteando, en vivo | Martes 28 de julio

Peloteando reúne la agenda deportiva del día con novedades de Francia, Liga MX, selección sub 20, América, tenis y los Centroamericanos este martes 28 de julio

Peloteando, el morning show de Claro Sports, llega este martes 28 de julio con las noticias que marcan la agenda deportiva. Zinedine Zidane fue presentado como nuevo director técnico de la selección de Francia, cargo con el que inicia una nueva etapa después de su trayectoria como futbolista y entrenador de clubes.

En el futbol mexicano, la Liga MX enfrenta bajas importantes para el Juego de Estrellas ante la MLS. Además, las Águilas del América anunciaron la incorporación del colombiano Óscar Perea, quien se suma al plantel para reforzar sus opciones ofensivas durante el Apertura 2026.

La Selección Mexicana Sub-20 aseguró su boleto a los cuartos de final del Premundial de la Concacaf y mantiene el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo. En otros temas, Grigor Dimitrov se retiró del Abierto de Los Cabos debido a una lesión, mientras México continúa en la cima del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Toda la información, el análisis y el debate deportivo, en Peloteando por Claro Sports.

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