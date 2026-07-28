Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado taekwondo finales -73 y +73 kg femenil, -87 y +87 kg varonil y equipo mixto en directo

Disfruta en vivo online la transmisión de la disputa de medallas en el último día del taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El taekwondo llega a su último día de actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la definición de cinco pruebas. La jornada contempla las categorías femeniles de -73 y +73 kilogramos, las divisiones varoniles de -87 y +87 kilogramos, además de la competencia por equipos mixtos, cuyos resultados y combates podrán seguirse en vivo a través de Claro Sports.

México tendrá presencia en una de las cuatro categorías individuales, toda vez que José López cayó en los cuartos de final de los -87 kilogramos varoniles, Isabella Lovaglio en los -73 femeniles y Saraí González en la división de +73. La esperanza mexicana recae en Carlos Sansores, quien entrará en acción en las semifinales de los +87 frente al dominicano, Moisés Hernández.

La delegación mexicana también participará en la prueba de equipo mixto con Zaira Salgado, Andrea Zambrano, David Valdés y Uriel Gómez. El conjunto nacional enfrentará a Colombia en los cuartos de final, dentro de una competencia que cerrará el programa del taekwondo en Santo Domingo 2026. Sigue por Claro Sports las semifinales, las finales y la entrega de las últimas medallas de esta disciplina.

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