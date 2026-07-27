El fondo que apuntaba a la Liga MX ahora busca invertir ¡1,000 millones de euros en la Bundesliga!

La empresa estadounidense Apollo Sports Capital negocia un préstamo respaldado por los futuros derechos de transmisión del fútbol alemán

La Bundesliga recibe una propuesta de financiación | DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Por: Sebastian Stafford-Bloor

La Bundesliga alemana ha mantenido conversaciones con Apollo Sports Capital, empresa de inversión estadounidense que apuntaba a la Liga MX. En una reunión celebrada en Nueva York en junio, representantes de la liga alemana se reunieron con el inversor norteamericano para discutir el marco de un préstamo a 20 años, garantizado con los futuros ingresos por derechos de transmisión nacionales de la liga, según informó inicialmente el periódico alemán Bild. La operación se daría a cambio de un préstamo de 1,000 millones de euros (855,6 millones de libras esterlinas; 1,100 millones de dólares).

Según fuentes que solicitaron el anonimato para proteger sus relaciones, la propuesta no fue resultado de ningún proceso de licitación ni implicaría la transferencia de acciones. Cualquier posible acuerdo estaría sujeto a votación entre los 36 clubes miembros de las dos divisiones de la Bundesliga y requeriría una mayoría de dos tercios para su aprobación.

Incluso en esta fase inicial, representa el último acontecimiento dentro de una larga y polémica saga en el fútbol alemán. La perspectiva de inversión externa genera mucha controversia, y sin embargo, las desigualdades financieras que enfrentan los clubes fuera de la Premier League inglesa siguen siendo un problema sin solución.

En Alemania, los equipos se rigen por la regla del 50+1. Esto significa que el 50% de los derechos de voto, más una acción, debe permanecer en manos de los socios del club. Si bien existen excepciones, esta regla impide que los equipos caigan bajo el control de un único inversor externo y consagra a los aficionados como partes interesadas ante quienes, en última instancia, rinden cuentas quienes toman las decisiones.

La consecuencia positiva de esta ley son las entradas a precios asequibles que mantienen los estadios de la Bundesliga llenos y un ambiente vibrante. Ambos son grandes atractivos para la liga. Además, en un sentido más amplio, protege la identidad de los clubes, manteniéndolos ideológicamente ligados a sus regiones e impidiendo que se utilicen para fines ajenos al deporte, como el lavado de imagen.

Desde cierta perspectiva, el aspecto negativo es que la falta de inversión externa impide que los clubes alemanes, con la excepción del Bayern de Múnich, sean competitivos en las competiciones europeas o cuenten con los recursos financieros necesarios para fichar a los mejores jugadores del mundo. Además, existe otro factor: el Bayern opera en un plano financiero muy diferente al de sus rivales más directos y ha ganado 13 de los últimos 14 títulos de liga. Este dominio resta atractivo a la liga y, por consiguiente, podría decirse que frena su expansión internacional.

Esta es una de las tensiones centrales del fútbol alemán: cómo mantener las virtudes de la liga al tiempo que se desafía el dominio financiero de la Premier League, donde los clubes se benefician de enormes contratos de retransmisión y, en varios casos, son financiados por fondos soberanos, capital privado o multimillonarios. Nadie tiene realmente una respuesta para eso.

Los dos intentos previos en Alemania

La Bundesliga, la organización que gestiona las dos principales ligas profesionales, conocida hasta 2026 como DFL, ha realizado dos intentos previos, ambos con el objetivo de atraer inversión externa a nivel de liga.

En 2023, una primera iniciativa propuso vender el 12,5 % del futuro contrato de retransmisión nacional de la liga, con una duración de 20 años, a una firma de capital privado a cambio de 2,000 millones de euros (2,280 millones de dólares). Los ingresos generados se destinarían a financiar iniciativas de marketing centrales, subvencionar las giras internacionales de los clubes miembros y financiar diversas mejoras de infraestructura, con el objetivo general a largo plazo de aumentar el atractivo global del fútbol alemán.

En un ejemplo de la aplicación de la regla del 50+1, los aficionados protestaron enérgicamente. La oposición fue ruidosa y variada, pero un argumento recurrente era que la venta de una parte de las acciones cedería el control de los grupos de aficionados a inversores privados, diluyendo así la influencia de los seguidores con el tiempo.

La propuesta requería una mayoría de dos tercios entre sus 36 clubes miembros para ser aprobada, pero no logró el apoyo suficiente. Fue rechazada, para luego ser presentada nuevamente, con algunas modificaciones, un año después. En diciembre de 2023, los clubes miembros de la Bundesliga aprobaron una propuesta que, en esta ocasión, contemplaba la venta del 8% de los derechos de transmisión futuros durante el mismo período de 20 años, a cambio de una inversión de 1,000 millones de euros (1,140 millones de dólares).

La iniciativa fue aprobada por una mayoría de dos tercios, pero posteriormente fue abandonada en febrero de 2024 tras unas protestas generalizadas en todo el país que interrumpieron semanas de partidos. Los aficionados colgaron pancartas en los estadios denunciando el acuerdo propuesto y, de forma memorable, lanzaron pelotas de tenis, chocolates y dulces al terreno de juego durante los partidos, provocando largas demoras y una cobertura mediática muy negativa.

Ante esa oposición, la Bundesliga dio marcha atrás. Hans-Joachim Watzke, entonces director general del Borussia Dortmund y en representación de la junta directiva de la liga, admitió que la “continuación exitosa del proceso ya no parecía posible a la luz de los acontecimientos actuales”, antes de referirse a la “amplia mayoría a favor de la necesidad comercial de la alianza estratégica”.

Este es el último capítulo. Si se formalizara y aceptara algún acuerdo, no está claro si los fondos recibidos se utilizarían para los mismos fines que los previstos en las propuestas anteriores. Dado que la Bundesliga no comenzará hasta la última semana de agosto, los aficionados también tendrán que esperar antes de expresar su reacción ante esta noticia.

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