Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultados taekwondo finales femenil -46, -49 y -53 kg y varonil -54, -58 y -63 kg

Disfruta en vivo online la transmisión de la disputa de medallas de taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Claro Sports

Las finales de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegan a Claro Sports con el espectacular formato de Kyorugi, donde los atletas se enfrentan en combates de eliminación directa rumbo a la medalla de oro. El objetivo es superar al rival por puntos o conseguir un nocaut, en duelos al mejor de tres rounds, donde cada asalto se gana de manera independiente. Los competidores buscan conectar golpes válidos al peto o la careta con un sistema electrónico que registra la potencia del impacto: un golpe de puño al torso suma un punto, una patada al peto otorga dos, una patada a la cabeza vale tres, mientras que las técnicas con giro pueden entregar hasta cinco unidades. Las divisiones en disputa serán -46, -49 y -53 kilogramos en la rama femenil, además de -54, -58 y -63 kilogramos en la varonil, categorías donde la velocidad, la precisión y la estrategia marcan la diferencia.

El Pabellón de Combate No. 2 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte será el escenario donde 164 atletas de más de 20 países buscarán la gloria continental. México llega como una de las delegaciones favoritas tras asegurar todas sus plazas individuales en los procesos selectivos, aunque tendrá como principales rivales a potencias regionales como Cuba, República Dominicana y Colombia. Figuras como la cubana Marlyn Pérez en -53 kg y Kevin Vicente en -54 kg aparecen entre los nombres a seguir durante una jornada donde cada detalle será determinante: desde el control del área de combate hasta las penalizaciones por faltas como salir del octágono, evitar el intercambio o cometer acciones prohibidas. En Claro Sports podrás disfrutar de combates llenos de explosividad, con atletas que buscarán conectar las patadas más precisas para conquistar el oro en Santo Domingo 2026.

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