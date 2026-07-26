Superliga Claro Internacional 2026, en vivo las finales

La Final Internacional de la Súper Liga Claro 2026 reúne a 16 conjuntos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y el país anfitrión, Guatemala

El fútbol menor centroamericano define a sus campeones en Guatemala. La Final Internacional de la Súper Liga Claro 2026 reúne a 16 conjuntos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y el país anfitrión, quienes disputan durante tres días el título en las ramas varonil y femenil de las categorías sub 13 y sub 17.

El certamen marca el punto culminante de la edición 2026 de una plataforma que ha impulsado a más de 22,000 jóvenes y 2,000 equipos en la región. Más allá de las medallas y el reconocimiento internacional, la iniciativa consolidó una vez más su meta de proyectar nuevas promesas y fomentar el juego limpio en las futuras generaciones. Sigue la transmisión en vivo por Claro Sports.

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