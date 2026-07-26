Bradley Barcola se niega a renovar y el PSG lo tasa en 170 millones de euros

Liverpool, Arsenal, Chelsea y Bayern de Múnich aparecen entre los equipos interesados en el extremo francés

PSG le pone precio a Barcola tras su negativa a renovar contrato. | Reuters

El futuro de Bradley Barcola en el Paris Saint-Germain entró en una etapa de definición después de que el atacante rechazara continuar las conversaciones para ampliar su contrato. El futbolista francés mantiene un vínculo con el club hasta junio de 2028, por lo que una posible salida dependerá de una negociación con la directiva que encabeza Nasser Al-Khelaïfi.

Barcola esperó hasta el final del Mundial 2026 para tomar una decisión. El PSG le presentó una propuesta que incluía un aumento de salario, pero el jugador optó por no extender su relación contractual por motivos deportivos.

El atacante no estaba conforme con el papel que tuvo durante la temporada anterior. Barcola alternó entre la titularidad y la banca dentro del esquema de Luis Enrique, además de comenzar como suplente las dos finales recientes de la Champions League disputadas por el conjunto parisino.

La negativa no significa que su salida esté confirmada. El PSG no necesita venderlo de forma inmediata porque aún le restan dos años de contrato, pero el rechazo a la renovación abrió la posibilidad de una transferencia durante el mercado de verano.

Según algunos reportes atribuidos a RMC Sport, el club francés estableció una valoración de 170 millones de euros para los equipos interesados. La cantidad se habría definido a partir de los movimientos registrados en el mercado europeo, entre ellos los fichajes de Morgan Rogers por el Chelsea y Elliot Anderson por el Manchester City.

Liverpool, Arsenal y Bayern de Múnich aparecen entre los clubes que siguen la situación del futbolista. El equipo de Anfield sería una de las opciones consideradas por Barcola, mientras que Arsenal busca alternativas para reforzar su ataque y el Bayern mantiene al francés dentro de su lista de posibles incorporaciones.

Chelsea también se posicionó en el caso, aunque L’Équipe señala que esa alternativa no fue elegida por el jugador. Por lo tanto, los Blues han mostrado interés, pero en este momento no figuran entre el destino con mayor posibilidad de concretar la operación.

Barcola llegó al PSG en el verano de 2023 procedente del Olympique de Lyon. Desde entonces suma 39 goles y 37 asistencias en 152 partidos con el conjunto de París, cifras que explican la postura del club ante una posible venta.

El PSG no ha comunicado de manera oficial que Barcola esté en venta ni confirmó la cifra de 170 millones de euros. La continuidad del atacante dependerá de las ofertas que se presenten, de la postura del futbolista y de los movimientos que realice el equipo de Luis Enrique antes del cierre del mercado.

TE PUEDE INTERESAR: