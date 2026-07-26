México vs Colombia en vivo final waterpolo femenil: transmisión Juegos Centroamericanos 2026

México y Colombia se enfrentan por la medalla de oro en un duelo imperdible que podrás seguir en vivo por la multiplataforma de Claro Sports

La lucha por la medalla de oro ha llegado. México y Colombia se enfrentarán este domingo en la gran final tras superar con autoridad las semifinales y consolidarse como los dos mejores equipos del torneo. La selección mexicana aseguró su lugar después de imponerse por 11-3 a Cuba, mientras que el conjunto colombiano venció 13-11 a Puerto Rico en un intenso encuentro.

México llega al partido por el campeonato con una actuación muy sólida a lo largo de la competencia, respaldado por un ataque demoledor y una defensa que ha respondido en los momentos clave. Colombia, por su parte, ha demostrado carácter para salir adelante en compromisos de alta exigencia y buscará cerrar el torneo con la medalla de oro.

La gran final podrá seguirse en vivo por la multiplataforma de Claro Sports, donde se conocerá al nuevo campeón del certamen.

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