Lucas Herbert conquista LIV Golf UK con dos mexicanos dentro del Top 10

El australiano cerró con una ronda de 62 golpes (-10) para conquistar su segundo título del año; Ancer fue quinto y Ortiz décimo

Lucas Herbert, campeón en LIV Golf UK 2026 | Reuters

Lucas Herbert confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera al conquistar el LIV Golf UK con una exhibición en la ronda final. El australiano, que llegó al domingo con la presión de Tyrrell Hatton y Bryson DeChambeau tras perder parte de la ventaja construida en los primeros días, respondió con la mejor tarjeta del día: 62 golpes, producto de 10 birdies y ningún bogey, para finalizar con un impresionante acumulado de -30 y levantar su segundo título de la temporada, después del conseguido en LIV Golf Virginia en mayo.

El triunfo tuvo un sabor especial para Herbert. Después de abrir el torneo con un histórico -11 el jueves y mantener el liderato con rondas de -6 y -3, el australiano había visto reducirse su ventaja durante el fin de semana. Sin embargo, respondió con autoridad en la jornada decisiva para confirmar la segunda victoria de su carrera en LIV Golf y extender su buena racha, que incluyó el mejor resultado de su trayectoria en un Major. Herbert fue sexto en The Open Championship tras superar el corte en un torneo grande por primera vez desde 2024.

Hatton y DeChambeau completan el podio

La pelea por el título se mantuvo abierta hasta los últimos hoyos gracias a la espectacular reacción de Tyrrell Hatton. El inglés también firmó una jornada sobresaliente con -9, suficiente para desplazar a Bryson DeChambeau y quedarse con el segundo lugar con un acumulado de -24, aunque nunca pudo reducir lo suficiente la diferencia con Herbert.

DeChambeau completó el podio con -21, un resultado que le permitió recortar terreno respecto a Jon Rahm en la clasificación individual de la temporada. El español vivió un fin de semana complicado y terminó fuera del Top 20 por primera vez en la campaña, aunque mantiene una ventaja amplia en la cima del campeonato.

Otro de los protagonistas fue Cameron Smith. Después de hacer historia el sábado con una racha de ocho birdies consecutivos, el australiano volvió a firmar una buena ronda para conservar la cuarta posición y confirmar el dominio de Ripper GC durante toda la semana.

Dos mexicanos entre los diez meores

La actuación mexicana también dejó un saldo muy positivo. Abraham Ancer, quien había firmado la mejor ronda del sábado, cerró el torneo con una tarjeta de -1 para terminar empatado en el quinto puesto junto a Caleb Surratt. El tamaulipeco consiguió así su tercer Top 5 de la temporada y el segundo de manera consecutiva, tras el podio logrado en Andalucía.

Carlos Ortiz también protagonizó una gran remontada. Luego de registrar par de campo el sábado, el tapatío encontró su mejor golf en la ronda final con siete birdies y un bogey para asegurar el décimo lugar, resultado que le permitió sumar puntos importantes para el Official World Golf Ranking y cerrar otra sólida actuación dentro del circuito.

Ripper GC domina la clasificación por equipos

En la competencia por equipos, Ripper GC confirmó su dominio gracias a las extraordinarias actuaciones de Herbert y Cameron Smith para imponerse con un acumulado de -52. Legion XIII terminó segundo, impulsado por el subcampeonato de Hatton y el Top 5 de Caleb Surratt pese a la discreta semana de Jon Rahm, mientras que Crushers GC, encabezado por DeChambeau, completó el podio. Torque GC finalizó cuarto con el aporte de Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

El resultado también reavivó por completo la lucha por el campeonato por equipos. 4Aces GC conservó el liderato tras sumar cinco puntos con su octavo lugar y llegar a 145 unidades, aunque vio reducida buena parte de su ventaja. La victoria permitió a Ripper GC escalar hasta 142.25 puntos, superando a Legion XIII, que ahora acumula 133, y colocándose a las puertas del equipo de Dustin Johnson en una de las peleas más cerradas de la temporada.

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