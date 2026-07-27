México vs República Dominicana en vivo voleibol varonil: transmisión fase de grupos Juegos Centroamericanos 2026

Duelo de poder a poder en el voleibol varonil de Santo Domingo 2026; síguelo en vivo por Claro Sports

El torneo de voleibol varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sigue su marcha en la fase de grupos, con un enfrentamiento de alto poder entre las selecciones de México y República Dominicana.

El tricolor y el conjunto local miden fuerzas en el partido número 6 del Grupo B la noche de este lunes 27 de julio sobre la duela del recién remodelado Palacio de Voleibol Profesor Ricardo Gioriver Arias. Así que no te puedes perder las acciones de este vibrante partido, en el que cada jugada, bloqueo y punto se vivirá de manera única en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. Todo lo podrás disfrutar en televisión, portal web, app oficial y nuestro canal de YouTube, con la mejor calidad y el análisis especializado.

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