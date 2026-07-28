¡Colombia manda en patinaje! Gabriela Rueda y Kollin Castro hacen el 1-2 y Juan Mantilla el oro en la eliminación en Santo Domingo

Las patinadoras colombianas se hicieron con las medallas de oro y plata en esa modalidad al vencer en el sprint final.

Gabriela Rueda y Kollin Castro | Foto: @MinDeporteCol

Avanzan las emociones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, cuya sede es en Santo Domingo. Este martes 28 de julio varias atletas colombianas dijeron presente y dos de ellas son Gabriela Rueda y Kollin Castro, quienes lograron ganar medallas en el patinaje.

No es secreto que Colombia tiene un gran dominio en este deporte, lo que automáticamente la hacía favorita para sumar preseas. Antes de afrontar los 15.000 metros de eliminación en la rama femenina, Castro disputó los 100 metros sprint ante la salvadoreña Ivonne Nochez, obteniendo la plata en esa modalidad.

Solo unos instantes después, junto a Rueda, se dispusieron a afrontar la otra prueba que daba medallas. En total fueron nueve patinadoras las que participaron, pero solo Colombia pudo clasificar a dos en pista. Eso digamos que daba una sensación de presión para las demás rivales.

De las eliminaciones al sprint final

La primera atleta en salir fue Smeilyn Vargas de República Dominicana en la vuelta 31. Recordemos que una campana es el aviso que se viene una vuelta de eliminación en esta modalidad del patinaje. Con tan solo 15 años la dominicana compitió con grandes figuras, razón por la cual el público aplaudió su participación.

Ashey Caballero de El Salvador, Amanda Vilches de Cuba, Luisa Sandoval de Guatemala y Sofía Rojas de Costa Rica fueron las siguientes en quedar eliminadas, en ese orden. Durante esas vueltas tanto Kollin como Gabriela se mostraron sólidas y colaborando entre ellas, pues cada vez estaba más cerca el sprint decisivo.

Para ese punto la mexicana Valentina Letelier aceleró el ritmo con el fin de sorprender a la dupla ‘Cafetera’. Eso lo aprovechó la venezolana Any Quintero, quien en la última vuelta de eliminación por poco sorprende a Castro y la deja sin opciones de medalla.

Gabriela siguió bien el movimiento de Letelier y se puso en punta, poniendo una aceleración para terminar de desgastar a la rival. De atrás le ganó la posición Kollin y de esa manera las dos colombinas hicieron el 1-2, logrando el oro y la plata. El primer puesto fue para Gabriela, el segundo para Kollin y el tercero y bronce para la mexicana Valentina.

Otro oro en la rama masculina

Una vez finalizó la prueba de mujeres, los hombres saltaron a la pista de Santo Domingo para definir las medallas en los mismos 15.000 metros. Juan Mantilla y Jhon Tascón fueron los representantes de la delegación ‘Tricolor’, aunque acá también hubo dos participantes representando a Cuba.

Tascon quedó eliminado en la antepenúltima vuelta y Mantilla quedó como la única carta para Colombia en busca de una medalla. El patinador bumangués le sacó una ligera ventaja al mexicano Alejandro Castañeda y obtuvo el oro. Seis segundos después el venezolano Brandon Torres completó el podio.

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