Alemania levanta la mano para organizar el Mundial de 2038 o 2042

Axel Hellmann aseguró que el país cuenta con estadios, transporte y hoteles para organizar otra Copa del Mundo

Alemania tiene varios elementos a su favor para ser sede en 2038. | Reuters.

Autor: Adam Crafton

Alemania comenzó a mostrar su interés por regresar al escenario mundialista como país anfitrión. Axel Hellmann, director ejecutivo del Eintracht Frankfurt e integrante del consejo de administración de la Federación Alemana de Fútbol, consideró que la nación debe ser tomada en cuenta para organizar la Copa del Mundo de 2038 o 2042.

El dirigente explicó que Alemania cuenta con gran parte de la infraestructura necesaria para recibir una competencia de esas dimensiones. Estadios, campos de entrenamiento, redes de transporte y una amplia capacidad hotelera forman parte de los argumentos con los que el país buscaría presentar una candidatura en los próximos años.

“Nos encantaría. Existe una iniciativa de Bernd Neuendorf y de la federación para competir por 2042, tal vez por 2038. Dependerá de las regulaciones de FIFA”, declaró Hellmann. Hasta el momento, el organismo alemán no ha confirmado oficialmente el proyecto, mientras que los procesos de selección para ambas ediciones todavía no han comenzado.

El sistema de rotación complica la opción de 2038

La principal dificultad para una candidatura alemana en 2038 se encuentra en el principio de rotación de confederaciones establecido por FIFA. De acuerdo con este criterio, deben pasar dos ediciones antes de que una misma región pueda volver a organizar el torneo.

El Mundial de 2030 se celebrará en Europa, África y Sudamérica, con partidos en España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay. La edición de 2034 tendrá como sede Arabia Saudita, perteneciente a la Confederación Asiática, por lo que Norteamérica y Oceanía aparecerían como las regiones disponibles para 2038.

Hellmann considera que FIFA podría interpretar sus reglas con mayor flexibilidad debido al formato especial de 2030, repartido entre tres continentes. A su juicio, esa situación no debería cerrar por completo la posibilidad de que Europa organice o comparta otra Copa del Mundo ocho años más tarde.

“Hay espacio para una candidatura en 2038, pero estoy bastante seguro de que para 2042 tenemos buenas posibilidades de realizar una campaña exitosa”, señaló el dirigente, quien agregó que la decisión final dependerá del presidente de la Federación Alemana, Bernd Neuendorf.

El directivo tampoco descartó que Alemania pueda presentar una propuesta conjunta con otro país. En Francia ya se ha mencionado la posibilidad de una candidatura compartida, aunque Hellmann reconoció que todavía es demasiado pronto para definir si el proyecto sería individual o con socios europeos.

Alemania necesitaría renovar parte de sus estadios

Pese a que el país cuenta con los elementos básicos para recibir el torneo, Hellmann admitió que sería necesario modernizar varios inmuebles e incluso construir nuevos estadios. La organización implicaría un programa de inversión destinado a las sedes, el transporte público y otros servicios utilizados durante la competencia.

El representante del Eintracht Frankfurt recordó el impacto que tuvo el Mundial de 2006, última edición organizada por Alemania. Explicó que el torneo modificó la percepción internacional sobre el país, aumentó su presencia en distintos mercados y permitió realizar obras de infraestructura que continuaron beneficiando a la población después de la competencia.

“Fue la mejor campaña de marketing y posicionamiento que hemos realizado. Invertimos en el transporte público y eso pudo utilizarse a largo plazo por toda la sociedad”, afirmó Hellmann, quien también destacó el papel del torneo para proyectar una imagen de hospitalidad.

El dirigente aprovechó para cuestionar la política de precios utilizada por FIFA durante el Mundial de 2026. Aunque reconoció la capacidad organizativa de Estados Unidos, México y Canadá, consideró que los costos elevados de las entradas pueden crear barreras para distintos sectores de la población.

Hellmann defendió un modelo en el que las localidades económicas sean financiadas parcialmente por los ingresos de las zonas de hospitalidad y los boletos de mayor costo. También propuso recuperar áreas seguras para aficionados de pie, una práctica utilizada en estadios alemanes para mantener precios accesibles.

“Esa es mi preocupación, que el modelo de precios se repita. Debemos comenzar una discusión sobre la política futura porque el futbol tiene que mantenerse cerca de las personas”, concluyó. Para el directivo, una posible candidatura alemana no solamente dependerá de la infraestructura y del respaldo de FIFA, sino también de ofrecer un torneo que permita la participación de distintos sectores sociales.

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