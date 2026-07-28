IFAB admite error arbitral en el Mundial: Breel Embolo no debió ser expulsado ante Argentina

La International Football Association Board reconoció que el VAR aplicó un procedimiento que aún no está permitido por el protocolo

Suiza se quedó con 10 hombres antes del tiempo extra | Reuters

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las Reglas de Juego, reconoció que Breel Embolo no debió ser expulsado durante el partido entre Suiza y Argentina correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.

La aclaración llegó mediante una circular publicada este 28 de julio, en la que explicó que el procedimiento utilizado por el VAR para mostrar la segunda tarjeta amarilla al delantero suizo no estaba contemplado en el protocolo vigente.

La decisión reabre uno de los episodios arbitrales más polémicos del torneo. Con el marcador empatado 1-1, Embolo fue expulsado por una segunda amonestación tras una revisión de video, dejando a Suiza con diez futbolistas. Argentina terminó imponiéndose 3-1 en tiempo extra para avanzar a las semifinales.

Aunque la IFAB valoró positivamente la forma en que se aplicó ese criterio durante la Copa del Mundo, dejó claro que esa posibilidad todavía no forma parte de las Reglas de Juego y, por tanto, no podía utilizarse en ese momento.

¿Qué ocurrió con la expulsión de Breel Embolo?

La jugada se produjo en la segunda mitad del encuentro disputado en Kansas City. Breel Embolo cayó dentro de una disputa con Leandro Paredes y el árbitro portugués João Pinheiro sancionó inicialmente la acción con tarjeta amarilla para el mediocampista argentino.

Sin embargo, desde la cabina del VAR se le informó al silbante que Paredes no había cometido falta. Tras esa comunicación, Pinheiro retiró la amonestación al argentino y mostró la tarjeta amarilla a Embolo por considerar que había simulado la infracción.

Como el atacante suizo ya estaba amonestado, esa decisión significó su expulsión y dejó a Suiza con un hombre menos durante el resto del partido y la prórroga.

La IFAB explica por qué el procedimiento fue incorrecto

En la circular publicada este martes, la IFAB recordó que el protocolo actual limita de forma muy específica las intervenciones del VAR cuando se trata de tarjetas amarillas.

“Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse.”

Es decir, el videoarbitraje sí puede intervenir si el árbitro amonestó al futbolista equivocado, pero no tiene autorización para revisar si realmente existió una simulación y amonestar al futbolista que la hizo. Precisamente eso fue lo que ocurrió en el partido entre Suiza y Argentina, motivo por el cual la IFAB concluyó que la expulsión no debió producirse.

El cambio podría llegar en el futuro

Pese a reconocer que el procedimiento aplicado en el Mundial fue contrario al protocolo vigente, la IFAB también reveló que la experiencia dejó una conclusión positiva y podría derivar en una modificación reglamentaria.

“El uso de la cláusula de identidad equivocada para tratar la simulación durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue bien recibido y se incluirá en la revisión detallada del protocolo del VAR; sin embargo, no podrá utilizarse como tal hasta que esa revisión haya concluido.”

En otras palabras, el organismo abre la puerta a ampliar las facultades del VAR para este tipo de acciones, aunque dejó claro que esa modificación todavía no ha sido aprobada oficialmente.

Una polémica que marcó los cuartos de final

La decisión provocó fuertes críticas en Suiza desde el mismo día del encuentro. El seleccionador Murat Yakin calificó entonces la interpretación reglamentaria como “inaceptable” y sostuvo que la expulsión cambió por completo el desarrollo del partido.

Con superioridad numérica, Argentina terminó marcando dos goles en la prórroga para imponerse 3-1 y clasificarse a las semifinales del Mundial. Posteriormente derrotó a Inglaterra antes de caer ante España en la final, mientras que la eliminación suiza quedó marcada por una decisión arbitral que, dos semanas después, la propia IFAB terminó reconociendo como incorrecta.

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