Alianza vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Alianza Antigua, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

La Copa Centroamericana 2026 continúa con un atractivo duelo entre Alianza FC y Antigua GFC, dos equipos que ya saben lo que es competir en este torneo y que buscarán comenzar su participación con una victoria. Mientras el conjunto salvadoreño intentará aprovechar la localía para dar el primer paso hacia la clasificación, el club guatemalteco llega con el antecedente de haber sido semifinalista y con la intención de volver a ser protagonista en la competencia.

Alianza FC disputará su tercera participación en la Copa Centroamericana tras haber formado parte de las ediciones de 2024 y 2025. El conjunto capitalino buscará superar la fase de grupos por primera vez luego de registrar un balance de 2 victorias, 1 empate y 5 derrotas en sus primeros ocho partidos del certamen. Además, se ubica como el segundo club salvadoreño con más encuentros disputados en la historia de la competición, solo por detrás de Águila, mientras que Emerson Mauricio es su máximo goleador histórico en el torneo con tres anotaciones.

Por su parte, Antigua GFC afrontará su tercera Copa Centroamericana consecutiva tras conseguir la clasificación como campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto colonial llega respaldado por una destacada actuación en la edición de 2024, cuando alcanzó las semifinales y se convirtió, junto con Xelajú MC, en uno de los únicos clubes guatemaltecos en lograr esa instancia. En sus 12 partidos disputados en la competencia acumula un registro de 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas, mientras que Santiago Gómez se mantiene como su máximo goleador histórico en el torneo con cuatro goles.

¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Alianza vs Antigua por la Copa Centroamericana 2026?

El encuentro entre Alianza y Antigua GFC se disputará el miércoles 29 de julio a las 20:00 horas en el estadio Cuscatlán, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de El Salvador y Guatemala.

Posibles alineaciones de Alianza vs Antigua para el partido de hoy

Ni Alianza FC ni Antigua GFC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Tito Pompei y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Alianza: Danilo Joya; Bryan Tamacas, Henry Romero, Juan Monteagudo, William Flores; Narciso Orellana, Harold Osorio; Leonardo Menjívar, David Leon, Matías Mier; y Gustavo Moura. DT: Tito Pompei.

Antigua GFC: Luis Morán; Dilan Palencia, Alexander Robinson, José Ardón, Alejandro González; José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Kevin López, Juan David Moreno; y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Así está el historial entre Alianza y Antigua

Será la cuarta ocasión en la que se enfrenten Alajuelense y Xelajú MC a lo largo de su historia de manera oficial. Estos fueron los resultados de los partidos anteriores:

5 de agosto de 2025 | Antigua GFC 0-0 Alianza FC | Copa Centroamericana 2025

| Copa Centroamericana 2025 18 de octubre de 2016 | Antigua GFC 1-3 Alianza FC | Concacaf Champions League 2016

| Concacaf Champions League 2016 23 de agosto de 2016 | Alianza FC 1-1 Antigua GFC | Concacaf Champions League 2016

Pronóstico de la IA: ¿quién es favorito para ganar entre Alianza y Antigua?

Según el análisis de la IA, Alianza FC parte con un ligero favoritismo para quedarse con la victoria debido a su condición de local en el Estadio Cuscatlán, su experiencia en competiciones internacionales y el respaldo de su afición. Sin embargo, la diferencia entre ambos equipos es reducida, ya que Antigua GFC ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y suele competir de buena manera en torneos regionales. La proyección otorga a Alianza un 44% de probabilidades de ganar, frente a un 30% de empate y un 26% de opciones para Antigua, por lo que se espera un partido muy equilibrado en el inicio de la Copa Centroamericana 2026.

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