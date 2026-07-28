México brilla en gimnasia de trampolín con una jornada de oro, plata y bronce en Santo Domingo 2026

México confirmó su protagonismo en la gimnasia de trampolín de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una cosecha de medallas que incluyó triunfos de Donovan Guevara, Dafne Navarro y Patricia Núñez

Dafne Navarro suma dobl presea en Santo Domingo 2026 | Imago7

La gimnasia de trampolín entregó una de las jornadas más destacadas para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con una actuación que llenó de medallas al equipo nacional. La delegación mexicana dominó las pruebas individuales y sincronizadas, con podios protagonizados por sus propios atletas.

La cosecha comenzó con una histórica final varonil individual, donde México consiguió el 1-2 con Donovan Guevara y Elías Carballo. Guevara se quedó con la medalla de oro, mientras que Carballo aseguró la presea de plata en una competencia cerrada que se definió por detalles mínimos.

Donovan Guevara se coronó campeón centrocaribeño y sumó la medalla de oro número 30 para México en la justa de Santo Domingo 2026. El mexicano mantuvo la concentración durante sus ejecuciones y superó a su compatriota Elías Carballo, quien terminó a menos de un punto de diferencia del primer lugar.

El podio varonil lo completó el colombiano Ángel González, quien obtuvo la medalla de bronce. La competencia dejó una muestra del nivel de los gimnastas mexicanos, que lograron colocar a dos representantes en las primeras posiciones de una prueba individual.

La fiesta mexicana continuó en la rama femenil con Dafne Navarro y Patricia Núñez, quienes también protagonizaron una final brillante al subir juntas al podio. Navarro conquistó la medalla de plata, mientras que Núñez se quedó con el bronce para completar una destacada actuación nacional.

En la prueba individual femenil, México logró un resultado histórico al colocar a dos gimnastas entre las mejores de la competencia. La jornada confirmó el crecimiento de esta disciplina en el país y la capacidad de sus atletas para competir por las medallas en escenarios internacionales.

El mejor resultado llegó nuevamente con Navarro y Núñez en la prueba sincronizada femenil, donde se proclamaron campeonas centrocaribeñas y conquistaron la medalla de oro. La pareja mexicana obtuvo una puntuación de 46.35, suficiente para superar a Venezuela y República Dominicana.

El podio de la prueba sincronizada quedó conformado por México en el primer lugar, Venezuela con la dupla Alberti/Rojo en la segunda posición con 40.82 puntos, y República Dominicana con Polanco/Vázquez en el tercer sitio con 38.34 unidades.

Con esta actuación, Dafne Navarro y Patricia Núñez sumaron su segunda medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, mientras que la gimnasia de trampolín mexicana cerró una jornada memorable con una colección de resultados que incluyó oros, platas y bronces, confirmando su protagonismo dentro de la competencia regional.

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